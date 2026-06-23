पवनराजे हत्याकांडाचा निकाल विरोधात लागताच फोन, ओमराजेंना काय सांगितलं? एकनाथ शिंदेंनी केला खुलासा

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातून बंडखोरी केलेल्या सहा खासदारांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत अधिकृत प्रवेश केला. एकनाथ शिंदे यांनी ओमराजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाक्चौरे, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश आष्टीकर आणि संजय जाधव यांचे शिवसेनेत स्वागत करताना ठाकरेंच्या पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले. पक्ष प्रवेशाच्या कार्यक्रमावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचं कौतुक केलं..एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ओमराजे आपल्या मनाचे राजे आहेत. कार्यकर्त्यांशी त्यांनी चर्चा केली. मतदारसंघात विकास झाला पाहिजे, कामं व्हायला हवीत हे ऐकून घेतलं. ओमराजे स्वत:च्या स्वार्थासाठी आले नाहीत. तर मतदारसंघाला न्याय देण्यासाठी आलेत..Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का? खासदारांनंतर आता आमदारही शिंदेंच्या वाटेवर? बैठकीला चार आमदारांची दांडी.पवनराजे हत्याकांड निकालानंतर फोनओमराजे निंबाळकर यांचे वडील पवनराजे हत्याकांडाचा निकाल नुकताच लागला. कोर्टाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. निकालानंतर ओमराजेंनी थेट एकनाथ शिंदे यांना फोन केला होता. याबाबतही एकनाथ शिंदे यांनी मोठा खुलासा केला. ते म्हणाले की, ओमराजेंच्या वडिलांची केस होती त्याचा दुर्दैवी आणि अनपेक्षित निकाल लागला. निकालानंतर मी त्याच दिवशी फोन केला आणि सांगितलं की हा एकनाथ शिंदे कायम पाठिशी उभा आहे. शिवसेना खंबीरपणे तुमच्यासोबत आहे..ऑपरेशन टायगर यशस्वीपक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या ‘नंदनवन’ या शासकीय निवासस्थानी बंडखोर खासदारांची जवळपास दोन तास बैठक पार पडली. त्यानंतर सर्व खासदारांसह शिंदे यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे पोहोचले आणि संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन प्रवेशाची घोषणा केली. ‘ऑपरेशन टायगर’बाबत माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचा संदर्भ देत शिंदे म्हणाले, ‘‘आम्ही कोणतेही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही. आम्ही ऑपरेशन फुलप्रूफ करतो. आज सहाही खासदार शिवसेनेत सामील झाले आहेत आणि त्यामुळे ‘ऑपरेशन टायगर’ पूर्णपणे यशस्वी झाले आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.