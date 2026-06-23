मुंबई

पवनराजे हत्याकांडाचा निकाल विरोधात लागताच फोन, ओमराजेंना काय सांगितलं? एकनाथ शिंदेंनी केला खुलासा

Eknath Shinde On Omraje Nimbalkar शिवसेना ठाकरे गटातील ६ बंडखोर खासदारांचा सोमवारी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचं कौतुक करत पवनराजे हत्याकांड निकालावरही भाष्य केलं.
Eknath Shinde Praises Omraje Nimbalkar and Comments on Pavanraje Murder Case Judgment

Eknath Shinde Praises Omraje Nimbalkar and Comments on Pavanraje Murder Case Judgment

Esakal

सूरज यादव
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शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातून बंडखोरी केलेल्या सहा खासदारांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत अधिकृत प्रवेश केला. एकनाथ शिंदे यांनी ओमराजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाक्‌चौरे, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश आष्टीकर आणि संजय जाधव यांचे शिवसेनेत स्वागत करताना ठाकरेंच्या पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले. पक्ष प्रवेशाच्या कार्यक्रमावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचं कौतुक केलं.

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