Eknath Shinde: शिंदेसेनेला पुन्हा मोठा धक्का! महिनाभरात अजून एका बड्या नेत्याचं पद रद्द; राजकीय समीकरणं बदलणार

उल्हासनगर : महिनाभरापूर्वी उल्हासनगर महानगरपालिकेत मोठी घडामोड घडली होती. उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीत पॅनल क्रमांक 6 “अ” मधून विजयी झालेले शिंदे सेनेचे नगरसेवक विकी सिंग लबाना यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले होते. .जिल्हा जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती, नाशिक यांनी विकी सिंग लबाना यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले. या प्रकारामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला होता. हे प्रकरण ताजे असताना शिंदे गटातील आता आणखी एका नगरसेवकाचे पद रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai News: ऑफर पडली महागात! ग्राहकांच्या गर्दीने शोरूमला सेल रद्द करण्याची वेळ; इन्फिनिटी मॉलमध्ये गोंधळ.उल्हासनगरात शिंदे शिवसेनेच्या नगरसेविका पूजा भोईर यांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने महापालिका आयुक्तांनी हा मोठा निर्णय घेतला असून महापालिकेकडून पूजा भोईर यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे उल्हासनगरच्या राजकारणात खळबळ पसरली असून शिंदे शिवसेनेला दुसरा मोठा धक्का बसला आहे..पूजा भोईर कोण आहेत?पूजा सचिन भोईर यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले आहे. त्या प्रभाग पॅनल क्रमांक 1 च्या नगरसेविका अनुसूचित जाती समातीच्या आरक्षणातून निवडून आल्या होत्या. पूजा भोईर यांनी निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार सुरेख पारधी यांचा सुमारे १००० मतांनी पराभव केला होता. मात्र आता त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आल्यामुळे उल्हासनगर महापालिकेतील राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईवर कपातीचे संकट! धरणांनी गाठला तळ, अत्यल्प पावसामुळे चिंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.