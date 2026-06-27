मुंबई

Eknath Shinde: शिंदेसेनेला पुन्हा मोठा धक्का! महिनाभरात अजून एका बड्या नेत्याचं पद रद्द; राजकीय समीकरणं बदलणार

Ulhasnagar Municipal Corporation: उल्हासनगर महानगरपालिकेत मोठी घडामोड घडली आहे. महिनाभरात शिंदेसेनेच्या अजून एका बड्या नेत्याचं पद रद्द करण्यात आल्यामुळे शिंदेसेनेला पुन्हा मोठा धक्का बसला आहे.
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ESakal

Mansi Khambe
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उल्हासनगर : महिनाभरापूर्वी उल्हासनगर महानगरपालिकेत मोठी घडामोड घडली होती. उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीत पॅनल क्रमांक 6 “अ” मधून विजयी झालेले शिंदे सेनेचे नगरसेवक विकी सिंग लबाना यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले होते.

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Ulhasnagar Municipal Corporation