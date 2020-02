"गुलशन कुमार यांची हत्या होणार हे ठाऊक होतं" राकेश मारियांचा खळबळजनक खुलासा...

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांनी आपल्या 'Let Me Say It Now' या पुस्तकातून एकापेक्षा एक भयंकर गौप्यस्फोट केलेत. आधी कसाबबद्दल खुलासा केल्यानंतर आता राकेश मारिया यांनी कॅसेटकिंग गुलशन कुमार यांच्या हत्येबद्दल महत्वाचा खुलासा केला आहे. गुलशन कुमार यांची हत्या होणार आहे याबद्दल आपल्या खबऱ्याने आपल्याला फोनवरून दिली होती असं राकेश मारिया यांनी म्हंटल आहे.