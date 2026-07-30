Mumbai Crime: लोक भवनाच्या नावाखाली रेल्वे तिकीट घोटाळा! खोटे शिक्के अन् राज्यपालांची बनावट सही, सूत्रधारासह ३ रेल्वे एजंट अटकेत

मुंबई : रेल्वेची तिकिटे कन्फर्म करण्यासाठी व्हिआयपी मार्गाद्वारे राज्यपाल आणि लोकभवनाच्या नावाने बनावट सही आणि खोट्या शिक्क्यांचा वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्यपाल आणि लोकभवनच्या बनावट पत्राआधारे लांब पल्ल्याची रेल्वे तिकिटे कन्फर्म करून देणाऱ्या टोळीला मलबार हिल पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. अटक आरोपींमध्ये अमरीश ठक्कर या टोळी प्रमुखासह तिकीट दलालांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांच्या स्वीय सहाय्यकाची स्वाक्षरी असलेली दोन शिफारसपत्रे फेब्रुवारी महिन्यात रेल्वे अधिकाऱ्यांना खटकली. याप्रकरणी खातरजमा करण्यासाठी त्यांनी लोकभवनाशी संपर्क साधला. यावेळी पडताळणीत शिफारसपत्रांवर राज्यपालांचे तत्कालीन वैयक्तिक सहाय्यक अभयसिंग देशमुख यांची बनावट सही, बनावट शिक्का आढळला. त्यामुळे ही दोन्ही पत्रे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले..Mumbai Local News: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! आता हार्बर मार्गावरही धावणार १५ डब्यांची लोकल, 'या' स्थानकात मोठे बदल; वाचा सविस्तर .दरम्यान, देशमुख यांनी यापैकी कोणत्याही पत्रावर सही केली नव्हती, ती रेल्वेकडे पाठवली नव्हती. या प्रकारानंतर राज्यपाल, त्यांचे सहाय्यक, लोकभवनाच्या नावे बनावट शिफारसपत्रे तयार करून रेल्वे तिकिटे कन्फर्म करून देणारी टोळी अस्तित्वात असल्याचा सुगावा लागला. याबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी मोबाइल क्रमांकांचा तपशील, पत्रव्यवहार आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे चार आरोपींना अटक केली आहे..Mumbai News: ना नोटीस, ना आदेश! जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या दुरुस्तीचे काम ठप्प, शाळा-कॉलेज प्रवेशासाठी धडपडणारे विद्यार्थी संकटात.नॉन फेअर उत्पन्नात ११.७६ टक्क्यांची वाढरेल्वे मालमत्तेचा व्यावसायिक वापर आणि पारदर्शक ई-लिलाव प्रक्रियेतून मध्य रेल्वेने २०२६-२७च्या पहिल्या तिमाहीत प्रवासी भाड्याव्यतिरिक्त (नॉन फेअर) उत्पन्नात ११.७६ टक्क्यांची वाढ नोंदविली. एप्रिल ते जून या कालावधीत मध्य रेल्वेने ३४.३० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा महसूल ३०.६९ कोटी रुपये होता. जूनमध्ये महसूलवाढीसाठी ई-लिलावाद्वारे ३७ कंत्राटे देण्यात आली. परवाना शुल्क, जाहिराती, व्यावसायिक जागा, किओस्क आणि विविध प्रवासी सुविधांमधून ३.२० कोटींचा महसूल मिळाला. नॉन फेअर उत्पन्नात मुंबई विभागाने १३ कंत्राटांतून १५२.२३ लाख रुपये मिळवत आघाडी घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.