Tukaram Mundhe: “चहा घेणार का? मी बनवतोय" FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ज्याच्यासाठी बनवला चहा तो मित्र कोण?

मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून राज्यभरात कारवायांचा धडाका सुरु आहे. अमली पदार्थ विक्रीसह, भेसळयुक्त पदार्थांविरोधात कारवाई केली जात आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या या कार्यपद्धतीची वाहवाह केली जात आहे. अशातच तुकाराम मुंढे यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ते स्वतः आपल्या मित्र आणि कुटुंबीयांसाठी चहा बनवताना दिसत आहेत. .महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाचे आयुक्त आणि आपल्या कडक कार्यशैलीसाठी ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. मात्र, यावेळी चर्चेचे कारण कोणताही कठोर प्रशासकीय निर्णय किंवा कारवाईमुळे नसून ते स्वयंपाकघरात उभे राहून आपल्या मित्र आणि कुटुंबीयांसाठी चहा बनवत आहेत. तुकाराम मुंढे यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..Mumbai Local Train: मुलुंड स्टेशनमध्ये ट्रेनवर काहीतरी पडले; आग लागली.. धुरांचे लोट अन् मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत Video .या व्हायरल व्हिडिओमध्ये एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे भाऊ अशोक मुंडे, हे देखील त्यांच्यासोबत दिसत आहेत. कोणत्याही दबावाशिवाय काम करणाऱ्या या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मनमोकळ्या स्वभावाचे लोक चाहते बनले आहेत. तथापि, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी अनेक प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे..एफडीए आयुक्त आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना स्वतः चहा बनवताना पाहून, वापरकर्त्यांनी त्याला "एफडीए-मान्यताप्राप्त स्पेशल चहा" असे नाव दिले. तसेच संपूर्ण राज्याच्या अन्न विभागाचे कामकाज पाहणाऱ्या अधिकाऱ्याने बनवलेल्या चहापेक्षा अधिक शुद्ध आणि सुरक्षित काय असू शकते? असेही एकाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर एका वापरकर्त्याने त्यांच्या प्रामाणिकपणाची प्रशंसा करत, आजकाल प्रामाणिक अधिकारी मिळणे दुर्मिळ असल्याचे म्हटले आहे. तर दुसऱ्याने ''आम्हाला एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे मुख्यमंत्री हवे आहेत" असे म्हटले आहे..Mumbai Local: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकल ४५ मिनिटं उशिराने सुरू; प्रवाशांचे हाल .उद्योजक रोहन भामकर यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये 'काल कार्यक्रमानंतर तुकाराम सरांसोबत त्यांच्या घरी गेलो. सोबत त्यांचे मोठे भाऊ अशोक दादाही होते. घरी पोहोचताच अशोक दादांनी स्वतः पाणी दिलं… गप्पा सुरू झाल्या आणि अचानक तुकाराम सर म्हणाले, “चहा घेणार का? मी बनवतोय.” मी लगेच हो म्हटलं!'' असे कॅप्शनमध्ये लिहले आहे. .त्याचपुढे त्यांनी असेही म्हटले आहे की, FDA आयुक्त म्हणून मोठी जबाबदारी सांभाळणारा अधिकारी… आणि दुसरीकडे घरी कुठलाही बडेजाव नाही, कुठलाही प्रोटोकॉल नाही, कुठलीही PR टीम नाही. दोन्ही भाऊ अगदी साधेपणाने किचनमध्ये चहा बनवत होते. सगळं काही अगदी साधं, पण मनाला भावणारं आणि परफेक्ट! पद कितीही मोठं असो, पण माणूस म्हणून जमिनीवर राहणं… हीच खरी मोठेपणाची ओळख. मनापासून मानलं या माणसाला आणि मित्र म्हणून सांगायचं झालं तर — Best! असे लिहले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.