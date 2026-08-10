मुंबई

Tukaram Mundhe: “चहा घेणार का? मी बनवतोय" FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ज्याच्यासाठी बनवला चहा तो मित्र कोण?

Tukaram Mundhe Made Tea Video: FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांचे मित्र आणि कुटुंबीयांसाठी चहा बनवत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Tukaram Mundhe Viral Video

Tukaram Mundhe Viral Video

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून राज्यभरात कारवायांचा धडाका सुरु आहे. अमली पदार्थ विक्रीसह, भेसळयुक्त पदार्थांविरोधात कारवाई केली जात आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या या कार्यपद्धतीची वाहवाह केली जात आहे. अशातच तुकाराम मुंढे यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ते स्वतः आपल्या मित्र आणि कुटुंबीयांसाठी चहा बनवताना दिसत आहेत.

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