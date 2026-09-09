FDA: एफडीएचा दणका! IRCTCचे बेस किचन आणि इस्कॉनमध्ये धडक कारवाई, कॅटरर्सचे परवाने थेट निलंबित

मुंबई : आयएएस अधिकारी तुकाराम यांनी राज्यभरात अन्न भेसळीविरोधात कारवाईचा धडाका सुरु केला आहे. अशातच अन्न आणि औषध प्रशासनाने रेल्वे प्रवाशांना जेवण पुरवठा करणाऱ्या बेस किचनपासून ते नामांकित फूड डिलिव्हरी अॅप आणि इस्कॉन मंदिरांच्या परिसरातील उपहागगृहे, आस्थापनांवर मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत अनेक हॉटेल्स आणि आस्थापनांचे अन्न परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कुर्ला येथील IRCTC-संबंधित पुरवठादार आणि जुहू येथील इस्कॉन (ISKCON) परिसरातील तीन खाद्य-प्रतिष्ठानांचे अन्न परवाने (food licences) निलंबित केले आहेत. अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे खाद्यपदार्थांचा दर्जा आणि स्वच्छतेबाबत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..Mumbai Local: मध्य रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं! ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल रद्द, कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क.'बेस किचन्स' आणि 'फूड प्लाझा'वर धाडआयआरसीटीसीकडून रेल्वे प्रवाशांना अन्नपुरवठा केला जाणाऱ्या बेस किचन आणि फूड प्लाझावर एफडीएने धाड टाकली. या वेळी किचनची तपासणी केली असता अस्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 'आर. के. असोसिएट्स हॉटेलियर्स'चा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला..याशिवाय जुहू येथील प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिरात स्वच्छता, खाद्यपदार्थांचा साठा, उपकरणे आदींमध्ये नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एफडीएने याप्रकरणी कारवाई करत ३ अन्न आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले आहेत..Mumbai Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी; गणेशोत्सव काळात ११ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमल, परिवहन विभागाचा आदेश.दुधाच्या व्यवसायात अनियमिततातसेच खारघर येथील 'मातेश्वरी मिल्क'च्या दुधाच्या व्यवसायात अनियमितता आढळून आल्याने एफडीए प्रशासनाने या व्यवसायावर कारवाई केली आहे. ज्यामध्ये या व्यवसायाचा परवाना थेट निलंबित करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, मुंबईतील ६, कोकण विभागातील ३ आणि पुणे विभागातील ११ असे २० नामांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स इत्यादी परवानेही निलंबित करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.