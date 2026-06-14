लोक खातात म्हणून विकतात, गुटखा विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यावर मंत्र्यांचं अजब विधान; म्हणाले, अंगाशी येईल, कारवाईऐवजी....

मुंबई : गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या अवैध व्यापारात गुंतलेल्या टोळ्यांवर आता थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई होणार आहे. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र असे मंत्री संजय सावकारे यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या मकोका कारवाईबाबत मोठं विधान केलं आहे. .मुंबईमध्ये वारंवार मोठ्या प्रमाणावर गुटखा आणि प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थाच्या साठ्यांवर छापे टाकले जात आहेत. या व्यवसायामागील मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे कठीण जात होते. आता मात्र केवळ किरकोळ विक्रेते नव्हे, तर उत्पादक, पुरवठादार, वाहतूकदार, गोदामचालक, वित्तपुरवठादार आणि संपूर्ण वितरण साखळी तपासाच्या कक्षेत आणली जाणार आहेत. यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत..Mumbai: एल निनोचा मोठा परिणाम! आता तीन महिने धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठीच; राज्यात सिंचनाला ब्रेक .मंत्री संजय सावकारे यांनी एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या गुटखा आणि तंबाखू बंदीच्या विरोधात मकोका कारवाईवर अजब विधान केले आहे. ज्यामध्ये घरगुती तंबाखू खाणाऱ्यांवर जर मोक्का लावला, तर ते अंगाशी येईल, असे वक्तव्य केले आहे. यामुळे विविध चर्चांना उधाण आले आहे..गुटखा आणि तंबाखू बंदीच्या अंमलबजावणीवर मंत्री संजय सावकारे यांनी म्हटले की, खूप पुरातन काळापासून तंबाखू विषय चालत आला आहे. लोक खातात म्हणून विक्रेते गुटखा-तंबाखू विकतात, जर लोकांनी तंबाखू खाणं बंद केलं तर विक्रीचा होणारच नाही, असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. तसेच घरगुती तंबाखू खाणाऱ्यांवर जर मकोका लावला, तर ते अंगाशी येईल. बेकायदेशीर गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी, खाणाऱ्यांचे प्रबोधन करून त्यांनी स्वतःच्या आरोग्यासाठी तंबाखू खाऊ नये, असं आवाहन मंत्री संजय सावकारे यांनी यावेळी केले..Ladki Bahin Yojana: शासनाची मोठी कारवाई! ‘लाडक्या बहिणी’ कायमच्या अपात्र; घेतलेले पैसेही परत द्यावे लागणार, पण कुणाला?.त्याच्यापुढे ते म्हणाले की, प्रत्यक्षात मोक्का सामान्य ग्राहकांवर नव्हे, तर संघटित गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर जाळे चालवणाऱ्यांवर लावला जातो. 'जर मागणी आहे म्हणून विक्री होते', असा युक्तिवाद असल्यास अमली पदार्थ, बनावट औषधे किंवा इतर बेकायदेशीर वस्तूंबाबतही हाच नियम लागू करावा लागेल का? कायद्याचे काम केवळ जनजागृती करणे नसून, समाजासाठी घातक असलेल्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.