Rajdhani Express fire: मुंबई-दिल्ली मार्गावर खळबळ; राजधानी एक्सप्रेसला आग, ६८ प्रवाशांची सुखरूप सुटका, काही गाड्यांना फटका..

मुंबई : मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्ह्यात रविवारी पहाटे थिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्स्प्रेसच्या वातानुकूलित डब्याला आग लागल्याने मुंबई-दिल्ली या अतिव्यस्त रेल्वे मार्गावरील वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला. रेल्वे प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे बाधित डब्यातील सर्व ६८ प्रवाशांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..पश्चिम मध्य रेल्वेच्या कोटा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटे ५.१५ वाजता लुनी रिछा आणि विक्रमगड आलोट स्थानकांदरम्यान ट्रेन क्रमांक १२४३१ थिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्स्प्रेसच्या बी-१ वातानुकूलित डब्याच्या एसएलआर बाजूस आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच ओव्हरहेड वीजपुरवठा तात्काळ बंद करण्यात आला. बाधित डब्यातील सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरविण्यात आले. कोणत्याही प्रवाशाला किंवा रेल्वे कर्मचाऱ्याला दुखापत झाली नाही..त्यानंतर प्रभावित बी-१ डबा रेकपासून वेगळा करण्यात आला. रेल्वे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल होत अग्निशमन व मदतकार्याला लागले. बाधित प्रवाशांना घटनास्थळी अल्पोपहार देण्यात आला. पुढील प्रवासासाठी कोटा स्थानकावर अतिरिक्त डबा जोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली. या घटनेमुळे ओव्हरहेड विद्युत यंत्रणेत बिघाड होऊन मुंबई-दिल्ली मार्गावरील आठ ते दहा गाड्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला.. रेल्वे वाहतूक पूर्ववतदरम्यान, राजधानी एक्स्प्रेसला सकाळी ९.४८ वाजता डिझेल इंजिनच्या सहाय्याने घटनास्थळावरून विक्रमगड आलोटकडे रवाना करण्यात आले. या घटनेमुळे काही काळ मुंबई-दिल्ली मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला. मात्र, दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुपारी १.२० वाजता डाउन मार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली..रेल्वेकडून चौकशी सुरूपश्चिम मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, घटनेनंतर परिस्थिती तातडीने नियंत्रणात आणण्यात आली असून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या. आग लागण्याचे नेमके कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली असून तांत्रिक पथक घटनास्थळावरील सर्व बाबींची सखोल तपासणी करत आहे. प्राथमिक तपासानंतर सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.