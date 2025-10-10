मुंबई

मेट्रो-३वर पहिल्याच दिवशी लोड, प्रवाशांच्या गर्दीमुळे एक गेट बंद करण्याची वेळ; तिकिट खिडकीवर रांगा

आरे ते कफ परेड या मेट्रो ३च्या अखेरच्या टप्प्यातील वाहतूक गुरुवारी सकळापासून सुरू झाली. यानंतर मेट्रो ३मधून प्रवासासाठी प्रवाशांनी मोठी गर्दी केली. यामुळे विधानभव स्टेशनचं एक गेट बंद करावं लागलं होतं.
Mumbai Metro 3 Overcrowded on Day One Passengers Face Delays

सूरज यादव
मुंबई मेट्रो ३च्या अखेरच्या टप्प्यातील वाहतूक गुरुवारी सकाळपासून सुरू झाली. आरे ते कफ परेड भुयारी मेट्रो ३च्या आचार्य अत्रे ते कफ परेड टप्प्याची सुरुवात होताच प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. मोठ्या संख्येनं प्रवासी आल्यानं पहिल्या दिवशी गैरसोयसुद्धा झाली. अचानक मोठ्या संख्येनं प्रवासी आल्यानं विधानभवन स्थानकात गर्दी झाली. यामुळे तिकीट खिडकीवर गर्दी झाली होती. सर्व तिकीट काउंटर सुरू नसल्यानं प्रवाशांच्या रांगा लागल्या होत्या.

Mumbai
Metro
Impact on Passengers
digital ticketing solutions
Metro station crowding

