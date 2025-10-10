मेट्रो-३वर पहिल्याच दिवशी लोड, प्रवाशांच्या गर्दीमुळे एक गेट बंद करण्याची वेळ; तिकिट खिडकीवर रांगा

मुंबई मेट्रो ३च्या अखेरच्या टप्प्यातील वाहतूक गुरुवारी सकाळपासून सुरू झाली. आरे ते कफ परेड भुयारी मेट्रो ३च्या आचार्य अत्रे ते कफ परेड टप्प्याची सुरुवात होताच प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. मोठ्या संख्येनं प्रवासी आल्यानं पहिल्या दिवशी गैरसोयसुद्धा झाली. अचानक मोठ्या संख्येनं प्रवासी आल्यानं विधानभवन स्थानकात गर्दी झाली. यामुळे तिकीट खिडकीवर गर्दी झाली होती. सर्व तिकीट काउंटर सुरू नसल्यानं प्रवाशांच्या रांगा लागल्या होत्या. .मेट्रो ३च्या पहिल्या दिवशी जवळपास दीड लाख प्रवाशांनी प्रवास केला. रात्री साडे दहा वाजेपर्यंत ही मेट्रो सेवा सुरू असणार आहे. यामुळे प्रवासी संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांची गर्दी झाल्यानं विधानभवन मेट्रो स्थानकाचं एक प्रवेशद्वार बंद करण्याची वेळ आली होती..तपास यंत्रणांची चूक! आरोपीला सोडा आणि पुन्हा अटक करा, मुंबई हायकोर्टाचे आदेश.नेटवर्क नसल्यानं ऑनलाइन तिकीटाची समस्याअॅक्वालाइन आता मुंबईची नवी जीवनवाहिनी बनली आहे. पहिल्या दिवशी मोठा प्रतिसाद मेट्रोला मिळाला. मात्र यात काही अडचणींचा सामना प्रवाशांना करावा लागला. मेट्रोच्या स्थानकात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी असल्यानं ऑनलाइन पेमेंट करता येत नव्हतं. इंटरनेट अभावी तिकिट अॅप वापरता येत नसल्यानं प्रवाशांना रोख पैसे देऊन तिकिट काढावं लागलं..काम अपूर्ण असल्यानं गैरसोय अन् गोंधळप्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीमुळे सीएसएमटी आणि विधानभवन स्थानकांचे गेट काही काळ बंद करावे लागले होते. तर काही स्थानकांमध्ये दिशादर्शक फलक आणि इतर सुविधांचे काम पूर्ण न झाल्यानं गोंधळ निर्माण झाला. मेट्रोमुळे वेळेची बचत होत असली तरी अद्याप काही काम अपूर्ण असल्यानं प्रवशांना त्रास सहन करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.