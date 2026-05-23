Fuel Shortage in Maharashtra: महामार्गांवरील पेट्रोल पंपांवर तुटवडा; मुंबई-पुणे, मुंबई-गोवा मार्गावरील वाहनचालक त्रस्त, शेती-उद्योग संकटात

मुंबई: राज्याच्या काही भागांमध्ये तीव्र इंधन टंचाई जाणवू लागली असून याचा मोठा फटका शेतीसह उद्योगक्षेत्राला बसताना दिसतो. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासह खानदेशामध्ये अनेक शहरांत आज पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. काही ठिकाणी संघर्षाचे प्रसंगही ओढवले..राज्यामध्ये खरिपपूर्व मशागतीच्या कामांना वेग आला असताना डिझेलसाठी शेतकऱ्यांना धावाधाव करावी लागत आहे. या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना इंधनाची साठेबाजी होऊ देऊ नका, असे निर्देश दिले आहेत. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनीही पेट्रोल, डिझेलचा पुरेसा साठा असून नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन केले आहे..भुजबळ म्हणाले की, ''राज्यामध्ये इंधनटंचाई नाही त्यामुळे नागरिकांनी भीतीपोटी अतिरिक्त पेट्रोल-डिझेल खरेदी करून साठवणूक करू नये. गेल्या काही दिवसांत अनेक ठिकाणी गरजेपेक्षा अधिक इंधन खरेदी होत असल्याचे निदर्शनास आले असून त्यामुळे मे महिन्यात नेहमीच्या तुलनेत सुमारे २० टक्के अधिक पेट्रोल-डिझेलची विक्री झाली आहे. ही टंचाईची स्थिती कायम राहिल्यास याचा मोठा फटका शेतीला बसू शकतो. .छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वाळूज औद्योगिक परिसरात दोन हजारांपेक्षा अधिक कारखाने आहेत त्यातून दिवसाकाठी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, सध्या सर्वच पेट्रोल पंपांवर डिझेलसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेक कारखान्यांचे शेकडो ट्रक अडकून पडले आहेत. तासनतास रांगेत थांबूनही डिझेल मिळत नसल्याने कंपन्यांची पुरवठा साखळी विस्कळित झाली असल्याने त्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे..मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरच इंधनटंचाईची धग जाणवू लागली असून, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर परिसरातील अनेक पेट्रोल पंप कोरडे पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. मुंबई-गोवा महामार्ग आणि मुंबई-पुणे महामार्गावरील अनेक पेट्रोलपंपांवर काही आठवड्यांपासून इंधनाचा पुरेसा साठा नाही. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी आणि उरण या औद्योगिक पट्ट्यातही इंधनाअभावी चाके थांबण्याची वेळ आली आहे..कोणत्याही पेट्रोल पंपावर शेतकऱ्यांकडे डिझेलसाठी सात-बारा उतारा मागितला जात असेल, तर संबंधितांवर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई केली जाईल,- दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री.