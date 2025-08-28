Mumbai News: शिस्तबद्ध रेल्वे स्थानक हवीच! 'गणेश आरासमधून डोळे उघडणारा संदेश'; गणपती आरासमधून टिपली रेल्वे स्थानकाबाहेरील कोंडी

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली: डोंबिवली, कल्याण, कुर्ला, घाटकोपर, दादर, नालासोपारा अशा प्रमुख स्थानकांच्या बाहेर प्रवाशांनी पाऊल टाकताच त्यांना फेरिवाले, अनियंत्रित वाहनांची गर्दी आणि वाहतूक कोंडीचा विळखा बसतो. लोकलच्या डब्यातील प्रचंड गर्दी मधून बाहेर पडल्यावरही स्टेशन बाहेर प्रवाशांना श्वास घेणे कठीण जाते. प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करत असते. याकडे ठाकुर्लीतील रहिवासी रुपेश राऊत यांनी लक्ष वेधले आहे. गणेश आरास मधून त्यांनी रेल्वे स्थानकाबाहेरील वास्तविक दृश्य उभे केले आहे. .बंदीची केवळ घोषणाच! 'कृत्रिम फुले बाजारात; फलोत्पादनमंत्र्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणीच नाही'; शेतकऱ्यांच्या फुलांची मागणी घटली.गणेशोत्सव हा भक्तिभाव, उत्सवाबरोबरच सामाजिक संदेश देण्याची एक संधी देखील असते. या निमित्ताने अनेक सार्वजनिक मंडळ, जागरुक नागरिक विविध सामाजिक देखावे उभारून दररोज भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधत असतात. याच पद्धतीने ठाकुर्ली येथील मंगलमूर्ति गॅलेक्सी येथील रहिवासी रुपेश राऊत यांनी रेल्वे स्थानकाबाहेरील गर्दीचे वास्तव चित्र टिपले आहे. डोंबिवली, कल्याण, ठाणे, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, बोरिवली आणि नालासोपारा अशा प्रमुख स्थानकांबाहेर अनथिकृत फेरीवाले, अनियंत्रित रिक्षा- टॅक्सी थांबा, रस्त्यावर वाहनांची कोंडी यामुळे प्रवाशांचे हाल होतात. रोजच्या गडबडीत ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले आणि दिव्यांग प्रवाशांना स्थानकातून बाहेर पडताना अक्षरशः जीव मुठीत धरावा लागतो. या कोंडीमुळे काही पादचारी जखमी तर काहींना आपला जीव देखील गमवावा लागलेला आहे..याविषयी जागृक नागरिक रुपेश राऊत यांनी सांगितले, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की फेरीवाल्यांनी स्थानकापासून किमान 150 मीटर अंतरावर राहावे. मात्र स्थानिक महापालिका आणि प्रशासनाकडून या आदेशाची अंमलबजावणी पुरेशी होत नसल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. या पार्शवभूमीवर राऊत यांनी आरास मधून गणरायाला साकडे घातले आहे की, " गर्दीचं रेल्वे स्थानक फेरीवाले मुक्त, स्वच्छ आणि सुरक्षित व्हावीत. तसेच रिक्षा-टॅक्सी साठी विमानतळ याप्रमाणे शिस्तबद्ध रांगा असाव्यात, जेणेकरून प्रत्येक प्रवासी सन्मानाने, सुरक्षितपणे आणि सोयीस्करपणे प्रवास करू शकेल. असा संदेश यावेळी मंडळाने देखाव्यातून दिला आहे..Ahilyanagar News: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यात १८ लाख आयुष्मान कार्डधारक'; जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कार्ड नोंदणीसाठी विशेष मोहीम. दरवर्षी सामाजिक जाणीव निर्माण करणारी सजावट साकारण्याची परंपरा राऊत यांनी यंदा ही जपली आहे. याआधी त्यांनी टोकियो ऑलिंपिक स्टेडियमची प्रतिकृती साकारून खेळाडूंना सन्मान दिला होता. टाटा हॉस्पिटलची प्रतिकृती उभारून कॅन्सर विषयी जागरूकता केली होती. तर कल्याण डोंबिवली येथे आयटी पार्क उभारावा अशी संकल्पना मांडून लोकल गाड्यांवरील प्रचंड गर्दीकडे लक्ष वेधले होते. यंदा ही त्यांनी रेल्वे स्थानकाबाहेरील गर्दीचा देखावा उभारुन प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. हा देखावा साकारण्यात त्यांना वैभव रोडे, महेश नेमळकर, मंगेश तेली, राहुल दळवी, हर्षद उकर्डे, अश्विनी सुशांत भोवड, प्राजक्ता प्रवीण केळुसकर, सायली रोडे, तेजश्री तेली, पल्लवी राऊत, तृप्ती अभिजीत बिल्ले, सोनाली पाटील, ओंकार वैंगणकर यांनी मदत केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.