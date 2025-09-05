Mumbai Goa Highway Traffic : परतीच्या प्रवासात कोकणवासीयांची दमछाक; मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण कोंडी, रेल्वे गाड्याही रखडल्या

मुंबई : गणेशोत्सव (Ganesh Chaturthi) साजरा करून परतीचा मार्ग धरलेल्या कोकणवासीयांना यंदाही नेहमीप्रमाणे प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. मुंबई-गोवा महामार्गावर (Mumbai Goa Highway Traffic Update) ठिकठिकाणी रखडलेली कामे, रस्त्यावरील खड्डे आणि वाहतुकीचे ढिसाळ नियोजन यामुळे प्रवास कासवगतीने पार पडला..संगमेश्वर, इंदापूर, पेण, माणगाव, पळस्पे या भागांत वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या होत्या. नेहमी आठ ते दहा तासांत पूर्ण होणारा प्रवास यावेळी १६ ते २१ तासांपर्यंत लांबला. या विलंबामुळे लहान मुले व वृद्धांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला..दरम्यान, महामार्गावर सुरू असलेली कामे, केलेले वाहतुकीचे बदल आणि एकाचवेळी लाखो वाहनांचा ताफा या सर्व कारणांमुळे मार्गावर भीषण कोंडी झाली. विशेषतः संगमेश्वर येथे पुलाचे काम अर्धवट राहिल्याने अरुंद जुन्या पुलावरून वाहतूक सुरू होती. त्यामुळे येथेच प्रवास थांबून गेला. माणगाव, इंदापूर, पोलादपूर, पळस्पे, पेण या ठिकाणच्या खड्ड्यांमुळे अडथळे अधिकच वाढले..Nawya Malik Drugs Case : मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटशी संबंध? अयान परवेझच्या मोबाईलमध्ये नव्या मलिकसह अनेक मुलींचे अश्लील व्हिडिओ सापडले!.गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीला वाहतुकीसाठी पोलिस व जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन व्यवस्थित दिसले होते. मात्र, परतीच्या प्रवासावेळी संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली. वाहनांची संख्या आणि गर्दी पाहून पोलिस व होमगार्ड अक्षरशः हतबल झाले. अनेक ठिकाणी रुग्णवाहिकाही तासन्तास अडकून पडल्या. गर्दीचा गैरफायदा घेत अनेक हॉटेलांनी दर वाढवले, तर इंधनासाठी वाहनचालकांना पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लावाव्या लागल्या..रेल्वे प्रवासही रखडलाकेवळ रस्तेमार्ग नव्हे, तर कोकण रेल्वेच्या गाड्याही वेळेवर धावल्या नाहीत. नियमित गाड्या एक ते दोन तास उशिराने, तर गणपतीसाठी सोडलेल्या विशेष गाड्या पाच ते सहा तास उशिराने पोहोचल्या. त्यामुळे रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांनाही निराशा सहन करावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.