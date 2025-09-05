मुंबई

Mumbai Goa Highway Traffic : परतीच्या प्रवासात कोकणवासीयांची दमछाक; मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण कोंडी, रेल्वे गाड्याही रखडल्या

Heavy Traffic on Mumbai-Goa Highway During Ganesh Festival Return : मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण कोंडी; रेल्वे गाड्याही रखडल्या
Mumbai-Goa Highway

Mumbai-Goa Highway

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

मुंबई : गणेशोत्सव (Ganesh Chaturthi) साजरा करून परतीचा मार्ग धरलेल्या कोकणवासीयांना यंदाही नेहमीप्रमाणे प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. मुंबई-गोवा महामार्गावर (Mumbai Goa Highway Traffic Update) ठिकठिकाणी रखडलेली कामे, रस्त्यावरील खड्डे आणि वाहतुकीचे ढिसाळ नियोजन यामुळे प्रवास कासवगतीने पार पडला.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
traffic Police
Traffic rules
Ganesh Fesitival
mumbai goa national highway
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com