Mumbai: महागाई वाढता वाढे! दरवाढीच्या तव्यावर भाजी-पोळी केंद्रे होरपळली, ग्राहकसंख्येत घट; व्यावसायिक चिंतेत

मुंबई : आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलिंडर, खाद्यतेल, भाज्या आणि धान्याच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीचा फटका भाजी-पोळी केंद्रांना बसू लागला आहे. सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरगुती जेवण उपलब्ध करून देणाऱ्या अनेक केंद्रांनी दर वाढवल्याने अनेक ठिकाणी ग्राहकांची संख्या कमी झाल्याचे चित्र दिसत आहे..गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे भाजी, डाळी, तेल आणि जेवण तयार करण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे पूर्वी ६० ते १०० रुपयांत मिळणारी भाजी-पोळीची थाळी आता १२० ते १६० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. काही केंद्रांनी नफा कमी करून दर नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे..मुंबईत कचरा व्यवस्थापनाचे नवे नियम लागू! आता ४ प्रकारांत करावे लागणार कचऱ्याचे वर्गीकरण, नियम तोडल्यास कारवाई होणार .राईस प्लेट आवाक्याबाहेरसर्वसामान्य, हातावर पोट असणारे, फिरतीचे काम करणारे अशांचे पोट भाजी-पोळी केंद्रावरील राईस प्लेट माफक दरात भरत होती. परंतु भाजीपाला, गॅसचे दर वाढवल्याने आता आम्हालाही नाइलाजाने राईस प्लेटचे दर वाढवावे लागले. ज्यांच्याकडून आम्ही भाकरी, पोळ्या जिथून मागवतो त्यांनी दर वाढवले आहेत. त्यामुळे आम्हालाही दरवाढीशिवाय पर्याय नाही, असे दादर येथे भाजी-पोळी सेवा देणाऱ्या शिल्पाताई सांगतात. दरवाढीचा परिणाम व्यवसायावर जाणवतो आहे. अनेकांनी पाठ फिरवल्याचेही शिल्पाताई सांगतात..जुने दर, वाढीव दरराईस प्लेट - १००/१२०भाकरी - १५/२०पोळी - ७/८ ते १२पाव भाजी - ११०/१२०मिसळपाव - ५०/६५तवा पुलाव - ११०/१३०संपूर्ण थाळी - १३०/१६०चिकन राईस (हाफ) - ६०/७०सोलकढी - २०/३०.फरसबी मेन्यूमधून बादखाद्यतेल आणि भाज्यांच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून, भाज्यांचे दरही गगनाला भिडले आहेत. फरसबी २५० रुपये किलो दराने मिळत आहे. त्यामुळे ही भाजी एक तर वाढीव दराने किंवा मेन्यूमधून बाद करावी लागत असल्याचे वांद्रे येथील एका भाजी-पोळी केंद्राच्या मालकाने सांगितले..IPL 2026 : "हार्दिक पांड्यामुळे Mumbai Indians मधील वातावरण बिघडलं, रोहित शर्माला पुन्हा कर्णधार बनवण्याची गरज...".हॉटेलचे दर परवडत नसल्याने भाजी-पोळीकडे ग्राहकांचा कल असतो. परंतु, दरवाढीमुळे खाद्यपदार्थांच्या दरातही नाइलाजाने वाढ करावी लागत आहे. पेट्रोलचे दर दिवसेंदिवस वाढत असल्याने वाहतूक दरही वाढले आहेत. घरपोच सेवा देण्यातही आम्हाला दर वाढवावा लागला.- सचिन वैद्य, गजानन स्नॅक्स.सध्या तरी आम्ही दरवाढ केलेली नाही. गॅस सिलिंडर वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने आम्ही चुलीवर जेवण करीत आहोत. दरवाढ अशीच सुरू राहिली तर आम्हालाही पुढील काळात नाइलाजाने दरवाढ करावी लागणार आहे.- दर्शना दत्तात्रय आंग्रे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.