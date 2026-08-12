Ghatkopar landslide : घाटकोपरमध्ये दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू; ५-६ घरांवर दरड, अनेकजण अडकल्याची भीती

Ghatkopar Landslide: घाटकोपरमधील गौसिया चाळ परिसरात बुधवारी (ता.१२) पहाटे दरड कोसळून मोठी दुर्घटना घडली. मुसळधार पावसामुळे पहाटे सुमारे ४ वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली. या दुर्घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती स्थानिक आमदार दिलीप लांडे यांनी दिली. दरड ५ ते ६ घरांवर कोसळल्याने मोठे नुकसान झाले असून ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे..घटनेची माहिती मिळताच एनडीआरएफचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे. दाटीवाटीची वस्ती असल्याने ढिगारा हटवताना आणि अडकलेल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचताना बचाव पथकाला अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. एका कुटुंबातील दोन लहान मुलेही ढिगाऱ्याखाली अडकली असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर प्रशासनाकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याची पाहणी केली.मुंबई महापौर रितू तावडे यांनी या घटनेची माहिती घेतली असून, दरड ५ ते ६ घरांवर कोसळल्याचे त्यांनी सांगितले. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या परिसरातील बऱ्याच घरांना यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटिसा कोणत्या कारणासाठी देण्यात आल्या होत्या, तसेच संबंधित घरांची स्थिती काय होती, यासह संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती तावडे यांनी दिली..Malin Landslide: माळीण दुर्घटनेला १२ वर्षे! १५१ जणांना गिळणाऱ्या काळरात्रीची वेदना आजही कायम, दरडीत गाडले गेले संपूर्ण गाव.सध्या पावसाने काहीशी विश्रांती घेतल्याने बचावकार्याला मदत होत आहे. ढिगाऱ्याखाली आणखी किती जण अडकले आहेत, याचा शोध एनडीआरएफ आणि इतर बचाव पथकांकडून घेतला जात आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत असून प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.