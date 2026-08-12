मुंबई

Ghatkopar landslide : घाटकोपरमध्ये दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू; ५-६ घरांवर दरड, अनेकजण अडकल्याची भीती

Ghatkopar Ashok Nagar landslide : घाटकोपरमध्ये दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. ५-६ घरांवर दरड कोसळल्याने अनेकजण अडकल्याची भीती असून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.
Ghatkopar Ashok Nagar landslide

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esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ghatkopar Landslide: घाटकोपरमधील गौसिया चाळ परिसरात बुधवारी (ता.१२) पहाटे दरड कोसळून मोठी दुर्घटना घडली. मुसळधार पावसामुळे पहाटे सुमारे ४ वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली. या दुर्घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती स्थानिक आमदार दिलीप लांडे यांनी दिली. दरड ५ ते ६ घरांवर कोसळल्याने मोठे नुकसान झाले असून ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

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