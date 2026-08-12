घाटकोपर दुर्घटनेत ५ जणांचा मृत्यू, महापौर रितू तावडेंनी झटकले हात; म्हणे, लोक ऐकत नाहीत

Ghatkopar Landslide: घाटकोपरमध्ये दरड कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू झालाय. बुधवारी पहाटे ही दरड कोसळल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत डोंगरावरील मातीचा काही भाग घरांवर कोसळला. अशोकनगर, टेकडी क्रमांक ३ इथं ही घटना घडल्याची माहिती समोर आलीय. दरम्यान, या घटनेनंतर महापौर रितू तावडे यांनी पाहणी केली. पाहणीनंतर बोलताना त्यांनी हात झटकत नोटीस पाठवूनही लोक ऐकत नसल्याचं म्हटलंय..महापौर रितू तावडे म्हणाल्या की, पावसाळ्यात सांगितलं जातं की डेंजर झोन असेल तर शाळेत स्थलांतर करावं. सांगूनही लोक ऐकत नाहीत.लोकांकडून दरडीजवळच घरं बांधली गेली आहेत. स्थानिकांना नोटीस देऊनही स्थलांतर करत नाहीत. वाढीव बांधकाम करण्यात आल्याने वाटही चिंचोळी आहे. घटनास्थळी जाण्यासाठी वाट नाही, किमान रुग्णवाहिका जाण्यासाठी वाट असायला हवी. संरक्षक भिंतसुद्धा पडली असती..दादरच्या स्टार मॉलमध्ये हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसाय, २० ते ३० वर्षांच्या ६ तरुणींची सुटका; छाप्यात धक्कादायक प्रकार उघड.मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच, पीडित कुटुंबांचे सांत्वन करत त्यांना धीर दिला. त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व यंत्रणांना मदत कार्य अधिक वेगाने व योग्य समन्वय राखून पार पाडण्याचे निर्देश दिले. यावेळी प्रभाग समिती अध्यक्ष विजयेंद्र शिंदे, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, एल विभागाचे सहायक आयुक्त (प्रभारी) अनिल जाधव आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या वारसाला ४ लाख रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत तर जखमी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला वैद्यकीय उपचारासाठी ५० हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्याची घोषणा महापौर रितू तावडे यांनी केली आहे..बचावकार्यात अडथळेदुर्घटना घडली ती जागा आणि तेथे पोहोचण्याचा मार्ग हा फक्त एक व्यक्ती जावू शकेल, इतका अरुंद आहे. घटनास्थळी उपस्थित बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, कामगार, मुंबई अग्निशमन दल, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद बल (NDRF), मुंबई पोलिस, १०८ रुग्णवाहिका आणि इतर सर्व यंत्रणा ह्या घटनास्थळी ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. मात्र जागा जास्त नसल्यानं यंत्रणा पोहोचवणं कठीण आहे. अशा परिस्थितीत बचावकार्यात अडथळे येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.