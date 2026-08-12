मुंबई

घाटकोपर दुर्घटनेत ५ जणांचा मृत्यू, महापौर रितू तावडेंनी झटकले हात; म्हणे, लोक ऐकत नाहीत

Mumbai Ghatkopar Landslide: घाटकोपरमध्ये दरडीचा काही भाग चाळीतल्या घरावर कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातल्या ५ जणांचा मृत्यू झाला असून आणखी काही जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जातेय.
Ghatkopar Landslide

Mumbai Ghatkopar Landslide: Five Killed in Chawl House Collapse

Esakal

सूरज यादव
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Ghatkopar Landslide: घाटकोपरमध्ये दरड कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू झालाय. बुधवारी पहाटे ही दरड कोसळल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत डोंगरावरील मातीचा काही भाग घरांवर कोसळला. अशोकनगर, टेकडी क्रमांक ३ इथं ही घटना घडल्याची माहिती समोर आलीय. दरम्यान, या घटनेनंतर महापौर रितू तावडे यांनी पाहणी केली. पाहणीनंतर बोलताना त्यांनी हात झटकत नोटीस पाठवूनही लोक ऐकत नसल्याचं म्हटलंय.

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