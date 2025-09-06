विसर्जन न होताच परतणार गणरायाची मूर्ती, असा निर्णय घेण्यामागची मंडळाची नेमकी भावना काय? जाणून घ्या

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात गणरायाचे विसर्जन मोठ्या थाटामाटात होत आहे. बाप्पाचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी भाविकांची मांदियाळी जमली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि पालिका प्रशासन सज्ज झाली असून कडक बंदोबस्त लावला आहे. मुंबईतील लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, मुंबईचा राजा (गणेशगल्ली) अशा अनेक मूर्तींची विसर्जन मुरवणुकीला सकाळपासूनच सुरुवात झाली आहे. मात्र अशातच मुंबईतील एका प्रसिद्ध गणेश मंडळाने गणरायाचे विसर्जन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे..यंदा मुंबईतील गिरगावच्या सुतारगल्लीतील गणेशोत्सव मंडळाने गणरायाचे विसर्जन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मूर्ती विसर्जनासाठी निघाली असून ती चौपाटीवरून पुन्हा मंडपात नेली जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर ही मुर्तीचे पुढील वर्षीही स्ठापन केले जाणार आहे..Ganesh Visarjan: मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बाप्पाला भावपूर्ण निरोप, वर्षावर भक्तिमय वातावरण, पाहा व्हिडिओ.फायबरची मूर्तीसुतारगल्ली सार्वजनिक गणेश मंडळाचे अध्यक्ष सुदर्शन सांगळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीओपी मूर्तीबाबत न्यायालयीन वाद सुरु असल्यामुळे या मंडळाने यंदा फायबरच्या मूर्तीची स्थापन केली. या मूर्तीची उंची ३९ फूट उंच असून ती हुबेहूब पीओपीच्या मूर्तीसारखी दिसते. दरम्यान, आता या मूर्तीचे विसर्जन करणार नसून त्याचे पुनर्वापर करण्याचा प्रयोग असल्याचे मंडळाचे अध्यक्ष सुदर्शन सांगळे यांनी म्हटले..खर्च किती?सुतारगल्ली सार्वजनिक गणेश मंडळाची दरवर्षी पीओपीची मूर्ती असून त्याची उंची ३५ ते ४० फूट दरम्यान असते. त्यासाठी साडेचार ते पाच लाख रुपये खर्च येतो. दरम्यान हे मंडळ पीओपीला पर्याय शोधत असताना त्यातून फायबरच्या मूर्तीचा पर्याय पुढे आला. त्यामुळे यंदा त्यांनी पीओपी ऐवजी फायबरच्या मूर्तीची स्थापना केली..या मूर्तिसाठी मंडळाला ८ लाख रुपये खर्च आला आहे. तसेच पुढील ३ ते ४ वर्ष याच मूर्तीची स्थापना करण्यात येणार असून दरवर्षी केवळ मूर्तीला रंग काम करणे, अवशेष नव्याने जोडणे हे बदल करून मूर्ती नव्या रुपात सादर होणार असल्याचे सांगळे यांनी सांगितले..समुद्रकिनाऱ्यावर वाळूच का असते? ती कशी तयार होते? जाणून घ्या रहस्य....गणेशोत्सवाची इतिहासात नोंददरवर्षी मंडपात मोठ्या मूर्तीसोबत छोट्या मूर्तीची देखील स्थापना होते. या छोट्या मूर्तीचे विसर्जन केले जाणार आहे. मात्र ३९ फूट उंच मूर्तीबाबत मंडळाने पोलिसांसोबत चर्चा केली असून मूर्ती पुन्हा परत आणली जाणार आहे. त्यामुळे सुतारगल्लीतील गणेश मंडळाचा हा प्रयोग मुंबईतील गणेशोत्सवाच्या इतिहासात नोंद घेण्यासाजोगा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.