मुंबई

Gold Rate: सोन्याच्या दरांनी बजेट कोलमडले, महागाईचे सावट; दर घसरण्याच्या प्रतीक्षेत ग्राहक

Gold Price In Festive Season Update: दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोनेखरेदी करणे शुभ मानले जाते, मात्र यंदा सोन्याचे दर वाढल्याने ग्राहक दर घसरण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
Gold price Update

Gold price Update

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तुर्भे : दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोनेखरेदी करणे शुभ मानले जाते, मात्र यंदा सोन्याचे दर वाढल्याने ग्राहकांना खरेदीपूर्वी आर्थिक नियोजन करावे लागत आहे. दरात काहीशी नरमाई दिसत असली, तरी सोने सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच असल्याची भावना ग्राहकांमध्ये आहे. त्यामुळे अनेकांनी दागिन्यांची खरेदी मर्यादित ठेवली असून, काही ग्राहक दर आणखी कमी होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी, सराफा बाजारात सणासुदीचा उत्साह असला, तरी खरेदीबाबत सावधगिरी दिसत आहे.

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