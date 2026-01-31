मुंबई

Mumbai Fire: गोवंडीत झोपड्यांना आग; अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल

Govandi Fire News: गोवंडीत झोपड्यांना आग लागल्याची घटना घडली आहे. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून यामुळे परिसरात खळबळ पसरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई : गोवंडी येथील भीमवाडी परिसरातील ४ ते ५ झोपड्यांना आज सकाळी १० वाजेच्या सुमारास भीषण आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याचे वृत्त अद्याप समोर आलेले नाही.

