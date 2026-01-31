Mumbai Fire: गोवंडीत झोपड्यांना आग; अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल

मुंबई : गोवंडी येथील भीमवाडी परिसरातील ४ ते ५ झोपड्यांना आज सकाळी १० वाजेच्या सुमारास भीषण आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याचे वृत्त अद्याप समोर आलेले नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, गोवंडीच्या सोनापूर लेन येथील न्यू गौतम नगर, जिजामाता मंदिराजवळ असलेल्या झोपड्यांमध्ये ही आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. सकाळी १०:२३ वाजता अग्निशमन दलाने या आगीला 'लेव्हल-१' (कमी धोकादायक) म्हणून घोषित केले..Badlapur: संसाराला आता कुठे सुरूवात झाली होती पण..., बदलापूर रेल्वे स्थानकात २८ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं?.या आगीची व्याप्ती ४ ते ५ झोपड्यांपुरती मर्यादित असून, अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून आग विझवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून स्थानिक पोलीस, १०८ रुग्णवाहिका आणि वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचे कर्मचारी घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले आहेत. आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.