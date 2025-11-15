मुंबई

Mumbai News: मनी ट्रान्स्फरद्वारे गुंतवणूक! दोन टक्के दलाली देऊन पैसा सहाय्यक आयुक्ताकडे

Black Money Investment: वांद्रे पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी काळा पैसा गुंतवल्याची माहिती मनी ट्रान्स्फर आणि बोगस कंपन्यांद्वारे समोर आली आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्ताने सांगितलेल्या योजनेनुसार, वांद्रे येथील पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विविध सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा गुंतवला. यासाठी शहरातील मनी ट्रान्स्फर आणि बोगस कंपन्यांद्वारे कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार घडल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली.

Mumbai
mumbai muncipal corporation
Brihanmumbai Municipal Corporation
Investment
Mumbai Municipal Corporation

