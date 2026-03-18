महाराष्ट्रातील विद्यापीठांवर राज्यपालांची कडक नजर! त्रैमासिक अहवाल सादर करणे अनिवार्य; प्रशासनाला नवा धक्का

महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलपती, जिष्णू देव वर्मा यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून प्रथमच मंगळवारी मुंबईतील लोक भवनातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कुलगुरूंशी संवाद साधला. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी कुलगुरूंना त्यांची राष्ट्रीय क्रमवारी सुधारण्यास आणि ते साध्य करण्यासाठी वेळेवर लक्ष्य निश्चित करण्यास सांगितले. विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांचे एकूण प्रवेश प्रमाण वाढवण्यासाठी, संस्थांनी शाळांशी असलेले आपले संबंध अधिक दृढ करावेत आणि विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, यावर त्यांनी भर दिला..या संदर्भात, त्यांनी विद्यापीठांना 'स्कूल कनेक्ट' कार्यक्रमांतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचे निर्देश दिले. त्याची अंमलबजावणी करताना त्यांनी चौकटीबाहेरचा दृष्टिकोन अवलंबावा यावर भर दिला. ते म्हणाले की, महिलांना सक्षम करण्यासाठी आणि कौशल्य शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी सुरू केलेला 'स्वयंसिद्धा' हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा असून विद्यापीठांनी त्याची गांभीर्याने अंमलबजावणी केली पाहिजे..राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा पुढे म्हणाले की, लोक भवन 'स्कूल कनेक्ट' आणि 'स्वयंसिद्ध' या दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेईल आणि विद्यापीठांना या उपक्रमांवर त्रैमासिक अहवाल सादर करावे लागतील. या उपक्रमांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यापीठांचा पदके किंवा चषक यांसारख्या पुरस्कारांसाठी विचार केला जाऊ शकतो. विद्यापीठांनी सुरू केलेले यशस्वी उपक्रम इतर संस्थांमध्येही राबवले जातील. राज्यपालांनी पुढे सांगितले की, ते लवकरच सर्व कुलगुरूंशी सविस्तर चर्चा करतील..राज्यपालांचे सचिव प्रशांत नारनवारे यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी, विद्यापीठांची राष्ट्रीय क्रमवारी, महिला सक्षमीकरण, स्वयंसिद्ध उपक्रम, कौशल्य विकास आणि 'स्कूल कनेक्ट' कार्यक्रमासंदर्भात माहिती दिली. भारत आणि मित्र देशांमधील वरिष्ठ लष्करी आणि नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या १७ सदस्यीय गटाने महाराष्ट्राच्या अभ्यास दौऱ्यादरम्यान लोक भवन येथे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांची भेट घेतली. हा गट सध्या राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयात आर्थिक मुत्सद्देगिरीचे प्रशिक्षण घेत आहे..या शिष्टमंडळात भारतीय नौदल, हवाई दल आणि लष्करातील ब्रिगेडियर दर्जाचे अधिकारी, तसेच महसूल सेवेतील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. रशिया, ओमान, इंडोनेशिया, नायजेरिया, नेपाळ आणि टांझानिया येथील वरिष्ठ लष्करी अधिकारीदेखील या शिष्टमंडळाचा भाग होते. राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयातील वरिष्ठ प्राध्यापक मेजर जनरल हरकिरत सिंग यांनी या गटाचे नेतृत्व केले.