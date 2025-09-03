हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणी केली तरी एकाचंही सर्टिफिकेट निघणार नाही, विखेंनी GRचा अर्थ सांगावा; विनोद पाटील यांचं आव्हान

मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकारकडून जरांगेंच्या मागणीनुसार जीआर काढण्यात आले त्यात हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीचा जीआर काढला गेला. तसंच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची, आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत, सरकारी नोकरी देण्याची मागणी मान्य केली गेली. सातारा, पुणे, औंध संस्थान गॅझेटियर अंमलबजावणी महिन्याभरात करू असं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलंय. दरम्यान, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते आणि आंदोलक विनोद पाटील यांनी सरकारची ही खेळी असून या जीआरचा मराठा समाजाला टाचणीएवढाही फायदा होणार नसल्याचं म्हटलंय..Maratha Reservation : मागण्या मान्य, उपोषण मागे; हैदराबाद, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी होणार; आंदोलकांचा जल्लोष.जरांगेंना दिलेल्या जीआरमध्ये नवं काहीच मिळालं नाहीय. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच पुढे येऊन आम्हाला या जीआरचा अर्थ सांगावा असंही विनोद पाटील म्हणाले. गेल्या वेळी एकनाथ शिंदे यांनी गुलाल खेळला, त्याचं उत्तर शिंदेंनी दिलं नाही. आता राधाकृष्ण विखे पाटलांनी गुलाल खेळला, त्यांनी उत्तर द्यावं असं आव्हान विनोद पाटील यांनी दिलंय..Maratha Reservation : मराठा आंदोलकांची उच्च न्यायालयाबाहेर सदावर्ते यांची भेट घेण्याची मागणी.हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या जीआरला १०० पैकी मायनस झिरो मार्क देईन असंही विनोद पाटील यांनी म्हटलंय. समाज अपेक्षेने याकडे बघत असताना आम्ही न्यायालयीन लढाई लढलो. मी छाती ठोकपणे सांगू शकतो की या जीआरमधून एकाचंही सर्टिफिकेट निघणार नाही. विखे पाटील यांनी पुढे येऊन आता अर्थ समजून सांगायला हवा. आमच्या हाती जो कागद दिलाय त्याची जबाबदारी विखेंनी घ्यावी आणि पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट करावं असंही विनोद पाटील यांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.