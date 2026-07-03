Mumbai Heavy Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; वरळी, दादर, सायन, लोअर परळसह अनेक भाग जलमय, मध्य रेल्वे उशिराने

Mumbai heavy rain latest update : मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. वरळी, दादर पूर्व, सायनमधील गांधी मार्केट, लोअर परळ तसेच नवी मुंबईतील अनेक भागांमध्ये रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हवामान विभागाने (IMD) मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. मुसळधार पावसामुळे रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि दैनंदिन जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला असून काही ठिकाणी दुर्घटनाही घडल्या आहेत..मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेच्या लोकल गाड्या सुमारे १५ ते २० मिनिटे उशिराने धावत आहेत. पूर्व द्रुतगती महामार्गावर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाल्याने वाहनचालक आणि प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अनेक प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहनांचा वेग मंदावला असून कार्यालयीन वेळेत प्रवाशांची गैरसोय झाली..वरळी, दादर पूर्व, सायन गांधी मार्केट आणि लोअर परळ परिसरात रस्ते पाण्याखाली गेल्याचे चित्र दिसून आले. अनेक ठिकाणी नागरिकांना गुडघाभर पाण्यातून मार्ग काढत प्रवास करावा लागत आहे. काही बाजारपेठांमध्येही पावसाचे पाणी शिरल्याने व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले असून व्यावसायिक व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे.ठाण्यात एका ठिकाणी झाड कोसळल्याची घटना घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. मात्र, झाड हटविण्यासाठी महापालिका आणि आपत्कालीन यंत्रणांना तातडीने पाचारण करण्यात आले..दरम्यान, नवी मुंबईतील सायन-पनवेल महामार्गावरील खारघर टोल नाक्याजवळ मुसळधार पावसादरम्यान एक ट्रक उलटल्याची घटना घडली. या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला.मुसळधार पावसामुळे देशाची आर्थिक राजधानी अक्षरशः विस्कळीत झाली असून भारतीय हवामान विभागाने मुंबईसाठी हवामानाचा इशारा वाढवत ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. सातत्याने सुरू असलेल्या पावसामुळे अनेक भागांमध्ये जलमय परिस्थिती निर्माण झाली असून प्रमुख रस्ते वाहतुकीसाठी संथ झाले आहेत..दरम्यान, उपनगरांमध्ये पावसामुळे दुर्दैवी घटना समोर आल्या आहेत. चेंबूरमध्ये जोरदार वाऱ्यामुळे एक मोठे झाड उन्मळून शाळेच्या बसवर कोसळले. या बसमध्ये युनिव्हर्सल हायस्कूल आणि टिळकनगर स्कूलमधील विद्यार्थी प्रवास करत होते. स्थानिक नागरिक आणि बचाव पथकांनी विशेष यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने बसमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका केली. मात्र, या दुर्घटनेत ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तव याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..Maharashtra Rain Alert : कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाचा जोर; पुणे घाटमाथ्यासह अनेक जिल्ह्यांना रेड-ऑरेंज अलर्ट, कोयना धरणात आवक वाढली.या घटनेनंतर मुंबईतील पावसाळापूर्व तयारी, धोकादायक झाडांचे सर्वेक्षण आणि नागरी सुविधांच्या देखभालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरणही तापले आहे.हवामान विभागाने पुढील काही तासांतही मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे तसेच प्रशासनाने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.