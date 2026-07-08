Mumbai News: मुसळधार पावसाचा तडाखा! नालासोपाऱ्यात चार खोल्या कोसळल्या; जीवितहानी टळली, बाधितांना तातडीची मदत

विरार : वसई तालुक्यात कोसळत असलेल्या पावसाचा सर्वात जास्त फटका हा वसई पश्चिम आणि नालासोपाऱ्याला बसला आहे. नालासोपाऱ्या मधील साईबाबा नगर ,तुळींज येथील डोंगराच्या उतारावर असलेल्या चार चाळीच्या रूम कोसळ्या यात जीवित हानी झाली नसली तरी वित्त हानी मात्र मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच माजी आमदार क्षितिज ठाकूर आणि आरोग्य समिती सभापती निलेश देशमुख यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पिढीतांना मदतीचं हात दिला..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मुसळधार पाऊस आणि डोंगरावरून जोरात येणारे पाणी यामुळे नालासोपारा तुळींज येथील साईबाबा नगर मधील चाळीतील चार रूम काल कोसळल्या. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवित हानी झाली नसली तरी त्या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाश्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..या दुर्घटनेची माहिती मिळताच नालासोपाराचे माजी आमदार क्षितिज ठाकूर आणि आरोग्य समिती सभापती निलेश देशमुख यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन रहिवाशांना दिलासा दिला. यावेळी त्यांनी प्रत्येक कुटुंबाला तातडीची ५ हजाराची मदत केली..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्या बाबत त्यांनी रहिवाशांना विचारले असता त्यांनी जवळच नातेवाईक राहत आहेत त्यांच्याकडे राहण्याचे सांगितले. पावसात कोसळलेल्या रूमचे तातडीने पंचनामे करून पिढीतांना मदत करण्याची विनंती क्षितिज ठाकूर यांनी तहसीलदारांना केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.