Mumbai Local: मुसळधार पावसाने पश्चिम रेल्वेची गती मंदावली; नालासोपारा रुळांवर पाणी, लोकल ४५ मिनिटांपर्यंत उशिराने

विरार: जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरु झालेला पाऊस थांबण्याचे नाव घेत नाही. मुसळधार पावसामुळे गेल्या तीन दिवसापासून पश्चिम रेल्वेवरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. तर नालासोपारा स्थानकातील रेल्वे रुळावर अजूनही पाणी असल्याचं फटका लोकल ला बसला आहे. लोक संथ गतीने सुरु असून चारमान्याना कामाची ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर होत आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मुसळधार पावसाचा फटका वसई,नालासोपारा आणि विरार दरम्यानच्या रेल्वे वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. गेले दोन दिवस या तिन्ही स्थानका दरम्यानची वाहतूक पूर्ण पणे कोलमलडि होती..आजही नालासोपारा स्थानकातील रुळावर पाणी असल्याने गाड्या अर्धा ते पाऊणतास उशिराने धावत आहेत. त्याचा फटका चाकरमान्यांना बसला आहे. रेल्वे रुळावरील पाणी काढण्यासाठी रेल्वे व्यवस्थापनाने पम्पची व्यवस्था केली असली तरी पाणी मात्र अजूनही रेल्वे रुळावर असल्याने लोकल पकडण्यासाठी स्टेशनवर चर्मात्यांची मोठी गर्दी झाल्याचे दिसत आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.वसई तालुक्यात गेल्या २४ तासात १८२ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. आता पर्यंत तालुक्यात १६४२ मिमी इतका पाऊस आता पर्यंत नोंदला गेला आहे. नालासोपारा पश्चिम आणि पूर्वेला अजूनही गुढगाभर पाणी असल्याने येथील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.