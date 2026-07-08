मुंबई

Mumbai Local: मुसळधार पावसाने पश्चिम रेल्वेची गती मंदावली; नालासोपारा रुळांवर पाणी, लोकल ४५ मिनिटांपर्यंत उशिराने

Waterlogging on Nalasopara railway tracks affects commuters: नालासोपारा-वसई-विरार दरम्यान रुळांवर पाणी साचल्याने लोकल सेवा विस्कळीत; चाकरमान्यांना ४५ मिनिटांपर्यंत उशिराचा फटका, स्टेशनवर प्रचंड गर्दी
Waterlogged Tracks Disrupt Western Railway Services; Commuters Face Long Delays

Waterlogged Tracks Disrupt Western Railway Services; Commuters Face Long Delays

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

विरार: जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरु झालेला पाऊस थांबण्याचे नाव घेत नाही. मुसळधार पावसामुळे गेल्या तीन दिवसापासून पश्चिम रेल्वेवरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. तर नालासोपारा स्थानकातील रेल्वे रुळावर अजूनही पाणी असल्याचं फटका लोकल ला बसला आहे. लोक संथ गतीने सुरु असून चारमान्याना कामाची ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर होत आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Western Railway
virar
nalasopara
heavy rainfall alert