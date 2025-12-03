मुंबई

Navi Mumbai: पाम बीच रोडवरील ट्रॅफिकला विराम लागणार! केसर सॉलिटेअर अंडरपासला ग्रीन सिग्नल; जाणून घ्या मार्ग...

Sanpada-Sonkhar Underpass News: सानपाडा–सोनखारला अंडरपासला न्यायालयाकडून हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. आता लवकरच हे बांधकाम सुरू होणार आहे. यामुळे रहिवाशांना मोठा फायदा होणार आहे.
Mansi Khambe
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सानपाडा-सोनखार येथील सेक्टर १९ मधील केसर सॉलिटेअर येथून वाहनांसाठी अंडरपास बांधण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ज्यामुळे सानपाड्यातील वाहतूक कोंडी लवकरच सुटेल. सानपाडा वॉर्डच्या माजी नगरसेवक वैजयंती दशरथ भगत आणि रूपाली भगत यांनी महापालिका आणि वन विभागाकडे सातत्याने आपल्या मागण्या केल्या होत्या.

