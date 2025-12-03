Navi Mumbai: पाम बीच रोडवरील ट्रॅफिकला विराम लागणार! केसर सॉलिटेअर अंडरपासला ग्रीन सिग्नल; जाणून घ्या मार्ग...

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सानपाडा-सोनखार येथील सेक्टर १९ मधील केसर सॉलिटेअर येथून वाहनांसाठी अंडरपास बांधण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ज्यामुळे सानपाड्यातील वाहतूक कोंडी लवकरच सुटेल. सानपाडा वॉर्डच्या माजी नगरसेवक वैजयंती दशरथ भगत आणि रूपाली भगत यांनी महापालिका आणि वन विभागाकडे सातत्याने आपल्या मागण्या केल्या होत्या..जनहितासाठी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल या दोन्ही माजी नगरसेवकांनी उच्च न्यायालय आणि राज्य वनमंत्री गणेश नाईक यांचे विशेष आभार मानले. या प्रकरणात जलद कारवाई केल्याबद्दल त्यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांचेही आभार मानले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने, नवी मुंबई महानगरपालिकेला आता वन विभागाच्या आक्षेपाशिवाय येथे भुयारी मार्ग बांधण्याचा निर्णय झाला आहे..ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह प्रवास २० मिनिटांत होणार! देशातील पहिला शहरी रस्ता बोगदा वास्तवात उतरणार; मार्ग कसा असणार?.वैजयंती भगत आणि रूपाली भगत यांच्या नऊ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांचे हे फळ आहे. माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ भगत यांच्या मार्गदर्शनाखाली, दोन्ही पक्षांनी २०१५ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सानपाड्यातील लोकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आणि ते आता यशस्वी झाले आहे..या अंडरपासच्या बांधकामामुळे, सोनखार-पाम बीच विभागातील सेक्टर १, १३ आणि १९ मधील रहिवासी तसेच सानपाडा गावातील रहिवासी, संपूर्ण सानपाडा नोडमधील सेक्टर २ ते ११ मधील रहिवासी तसेच जुईनगरमधील रहिवाशांना आता पाम बीचला लागून असलेल्या मोराज सोसायटीसमोरील चौकात होणाऱ्या दैनंदिन वाहतूक कोंडीपासून कायमची सुटका मिळणार आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, हा अंडरपास प्रकल्प सीआरझेड क्षेत्रात येतो. त्यामुळे त्याच्या बांधकामासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती..Mumbai News: बोरिवली स्टेशनबाहेर बेवारस बॅग आढळली, परिसरात भीतीच वातावरण, काय घडलं?.नवी मुंबई महानगरपालिकेने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, या प्रकल्पासाठी कोणतेही खारफुटीचे झाड कापले जाणार नाही आणि सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही. या प्रकल्पाची निविदा दोन वर्षांपूर्वी काढण्यात आली होती. महानगरपालिका फक्त न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.