Honey Singh News: हनी सिंगचा पाय आणखी खोलात? महाराष्ट्र सायबर सेलने काय दिला अल्टिमेटम?

Mumbai: प्रसिद्ध रॅपर आणि गायक यो यो हनी सिंग याने दिल्लीतील एका कार्यक्रमावेळी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सेलने त्याला समन्स पाठवले होत. हनी सिंगला आज (१६ ऑक्टोबर) चौकशीसाठी बोलावले होते, मात्र आपण विदेशात असून, २२ ऑक्टोबरला हजर राहण्याची परवानगी त्याने मागितली होती. महाराष्ट्र सायबर सेलने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे हनी सिंगच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे..Honey Singh And Kapil Sharma: हनी सिंग कपिल शर्मा प्रथमच एकत्र; हनी सिंगजोश ब्रारचे ‘फुर्र’ गाणे पंजाबी टचसह प्रेक्षकांना भुरळ.महाराष्ट्र सायबरच्या निर्णयामुळे वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध असलेला हनी सिंग पुन्हा एकदा अडचणी येऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे. चौकशीसाठी १६ ऑक्टोबरला आपण हजर राहू शकत नाही. त्याऐवजी २२ ऑक्टोबरला चौकशीला हजर राहण्याची परवानगी द्यावी, असा अर्ज हनी सिंग यांने महाराष्ट्र सायबर सेलकडे केला होता. दरम्यान, हनी सिंग चौकशीसाठी हजर न राहिल्यास त्याच्याविरोधात लूक आऊट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते, असा इशाराही अधिकाऱ्यांनी दिला आहे..IPL 2027 Trade: यॉर्करने भल्याभल्यांना गार करणारा गोलंदाजाचं SRH संघात पुनरागमन, पण कोटींचं नुकसान; दिल्ली कॅपिटल्ससोबत मोठी ट्रेड.काय आहे प्रकरण?हनी सिंग याने दिल्लीतील एका कार्यक्रमादरम्यान कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. या वक्तव्याशी संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर त्यावर टीका झाली होती. त्यानंतर या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सायबर सेलला हनी सिंगचा जबाब नोंदवायचा आहे. .यापूर्वीही समन्स बजावलेमहाराष्ट्र सायबर सेलने हनी सिंग याला यापूर्वीही चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, तो ५ ऑक्टोबरला चौकशीसाठी उपस्थित राहिला नव्हता. त्याने अधिक वेळ मागितला होता. त्यानंतर त्याला पुन्हा समन्स बजावून १६ ऑक्टोबर ही तारीख देण्यात आली. हनी सिंग विदेशात असल्याने हजर राहू शकत नसल्याचे त्याच्याकडून सांगण्यात आले. मात्र, २२ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यास सायबर सेलने नाकार दिला आहे..LOC जारी होणार का?हनी सिंग चौकशीसाठी हजर न राहिल्यास त्याच्याविरोधात लूक आऊट सर्क्युलर जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकतो, असे महाराष्ट्र सायबर सेलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. LOC च्या माध्यमातून संबंधित व्यक्तीच्या प्रवासावर लक्ष ठेवण्यास आणि आवश्यकतेनुसार संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यास मदत होते. मात्र, हनी सिंग याच्याविरोधात LOC जारी झाल्याची अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुढील कारवाई त्याच्या चौकशीतील उपस्थिती आणि तपास यंत्रणेच्या निर्णयावर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.