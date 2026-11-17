नितीन बिनेकर मुंबई : रेल्वे गाड्यांमधील उशा, बेडशीट, ब्लँकेट, चादरी लंपास होतात हे आपण ऐकले असेल; पण आरक्षित केलेले आसनच बेपत्ता झाल्याचे कधी ऐकले आहे का? हॉस्पेट-मुंबई एक्स्प्रेसने करणाऱ्या एका ज्येष्ठ नागरिकाला असा अनुभव आला आणि रात्रीच्या प्रवासात त्रासाला सामोरे जावे लागले. रेल्वेच्या या अजब कारभारावर प्रवाशांसह संघटनांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे..डोंबिवली पूर्व येथील ज्येष्ठ नागरिक राजेंद्र हिराबाई जोमाजी पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १३) सोलापूर ते कल्याण असा हॉस्पेट-मुंबई एक्स्प्रेसने प्रवास केला. त्यांच्या आरक्षित तिकिटावर आसन क्रमांक ७३ नमूद होता, मात्र त्या क्रमांकाचे आसन आढळले नाही. त्यामुळे आरक्षण करूनही त्यांना निश्चित केलेल्या आसनाचा लाभ घेता आला नाही व रात्रीच्या प्रवासात मनस्ताप सहन करावा लागला..Mumbai News: विल्यम-केट यांची गल्ली क्रिकेट ते रिक्षातून सफर; स्ट्रीट फूडचाही घेतला आस्वाद .गाडी क्रमांक १११४० च्या सी-१ कोचमध्ये एक ते पाच या आसन क्रमांकांच्या मालिकेत तीन क्रमांकाचे आसनच नसल्याचे निदर्शनास आले. सी-२ कोचमध्येही ७३ क्रमांकाचे आसन अस्तित्वात नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित डब्यात आसन क्रमांकाची मालिकाच अपूर्ण असल्याचेही निदर्शनास आले. यामुळे आरक्षण व्यवस्थेच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..टीसीसाठी दीड तास प्रतीक्षा !"मी स्वतः वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापकांना फोन करून तिकीट पाठवले. नियंत्रण कक्षातून निरोप गेल्यानंतर तब्बल दीड तासाने टीसी आला. आसन बदलाची प्रवाशांना पूर्वसूचना देणे आणि पर्यायी आसन उपलब्ध करून देणे ही रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी आहे," असे उपनगरीय प्रवासी महासंघाच्या अध्यक्षा लता अरगडे यांनी सांगितले..शहरात हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार! शिवशाही १० हजार घरे उभारणार, कुठे आणि किंमत किती?.रेल्वेचे स्पष्टीकरणगाड्यांचे कोच काही वेळा ऐनवेळी बदलावे लागतात. त्यामुळे तिकिटावर Vie आसन क्रमांक आणि कोचमधील आसन क्रमांक यांच्यात तफावत दिसून येऊ शकते. प्रवाशांना पर्यायी आसन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी टीसीची असते. संबंधित प्रवाशाला अन्य आसनावर समायोजित करण्यात आले, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.