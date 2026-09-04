Crime: अग्रिपाड्यात दुहेरी हत्याकांड! १९ वर्षीय पत्नीची गळा चिरून हत्या, नंतर स्वतःलाही संपवलं; धक्कादायक कारण समोर

मुंबई : मुंबईतील अग्रिपाडा परिसरात खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका व्यक्तीने स्वतःच्या पत्नीची गाला चिरून हत्या केल्यानंतर स्वतःचाही गळा कापून घेतल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. कौटुंबिक वादातून ही घटना घडल्याची माहिती असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज शुक्रवार (ता.४) पहाटे ५च्या सुमारास कालापानी चौकीजवळ, मोहम्मद एहसान शेख (१९) याने चाकूने गळा कापून त्याच्या पत्नीची जन्नत एहसान शेख (१९) हिची हत्या केली. त्यानंतर आरोपीने त्याच चाकूने स्वतःचाही गळा कापून घेतला. या घटनेत मोहम्मद शेख साखमी झाला असून त्याला तातडीने नायर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असताना मोहम्मद शेखचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले..'ड्रायव्हर काकांनी मला त्रास दिला...' ३ वर्षीय चिमुकलीची आजीकडे तक्रार; नवी मुंबईत काय घडलं?.दरम्यान, या घटनेप्रकरणी पोलिसांकडून तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल करत, पतीच्या मृत्यूबाबत अपघाती मृत्यूची नोंद (ADR) केली जात आहे. मृत पती-पत्नी दोघेही रोजंदारीवर काम करणारे मजूर असून कौटुंबिक वादातून ही घटना घडली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. सध्या या घटनेचा पुढील तपास अग्रिपाडा पोलीस करत आहेत..जैन धर्माच्या सणानिमित्त मांसविक्री बंद ठेवा, भाजप नेत्याची मागणी; मनसेचा विरोध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.