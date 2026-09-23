IIT Bombay Student Death : आयआयटी बॉम्बे बाहेर 'जस्टिस फॉर साहिल' आंदोलन; प्रकाश आंबेडकरांचे पुत्र सुजात यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने, प्रशासनाला दिला कडक इशारा

मुंबई : आयआयटी बॉम्बेचा बी.टेक. विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. २३) पवई कॅम्पसच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जस्टिस फॉर साहिल’ आंदोलन करण्यात आले. या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि कालमर्यादित चौकशी करावी, प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांना निलंबित करावे आणि आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी राजीनामा द्यावा, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या..आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आयआयटी कॅम्पसबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आंदोलकांच्या एका गटाने कॅम्पसमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी काही जणांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर सुजात आंबेडकर यांना कॅम्पसमध्ये प्रवेशाची परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्यांच्या अनेक समर्थकांना मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेरच रोखण्यात आले..सुजात आंबेडकर यांनी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांसमोर आंदोलकांच्या मागण्या मांडल्या. साहिलच्या मृत्यूमागील परिस्थितीची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच, साहिलने परीक्षेदरम्यान मोबाईल फोनच्या माध्यमातून ‘चॅटजीपीटी’चा वापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या संस्थेच्या सुरुवातीच्या निवेदनावरही आंदोलकांनी प्रश्न उपस्थित केले..Aditya Thackeray Disha Salian Case : दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचे 500 कोटींच्या नोटिशीला 26 पानी उत्तर; सतीश सालियान यांचे सर्व आरोप फेटाळले.दरम्यान, साहिलच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. यापूर्वी सोमवारी त्यांना ‘डीन (प्रशासकीय कामकाज)’ या पदावरून हटवण्यात आले होते. सध्या ते कोणतेही वर्ग घेत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..१० सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापनसाहिलच्या मृत्यूशी संबंधित परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी आयआयटी बॉम्बेने १० सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून प्राध्यापक दुल्ला यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दुल्ला यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि जातीआधारित भेदभाव केल्याच्या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..West Bengal Election : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करा, त्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुका पुन्हा घ्या; ममता बॅनर्जींची आक्रमक मागणी.साहिलच्या पालकांनी आपल्या मुलाला जातीवरून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्याच्याशी गैरवर्तन आणि अपमान केला जात असल्याची माहिती साहिलने कुटुंबीयांना दिली होती, असे पालकांचे म्हणणे आहे. एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या प्राध्यापक दुल्ला आणि संचालक शिरीष केदारे यांना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे..गुन्हे शाखेकडून तपास सुरूसाहिलच्या मृत्यूचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. प्रकरणाबाबत नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांनी कोणताही अंदाज बांधू नये किंवा चुकीची माहिती पसरवू नये, असे आवाहन पोलिसांनी बुधवारी केले. तपास निष्पक्षपणे आणि काळजीपूर्वक सुरू असून, सर्व संभाव्य बाबींची पडताळणी केली जात असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले..एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून तपास करण्यात येत असून, डीसीपी दर्जाचे अधिकारी त्यावर देखरेख ठेवत आहेत. तपास पथकाकडून परीक्षा कक्ष, लॉबी तसेच कॅम्पस परिसरातील अन्य ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. परीक्षा कक्षापासून वसतिगृहापर्यंत साहिलची हालचाल आणि मृत्यूपूर्वी घडलेल्या घटनाक्रमाची पडताळणी केली जात आहे. तपासाचा भाग म्हणून अनेक विद्यार्थ्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. गुन्हे शाखेच्या माहितीनुसार, प्राध्यापक दुल्ला यांचा जबाब अद्याप नोंदवण्यात आलेला नाही. मात्र, लवकरच त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे..प्रा. दुल्ला यांच्या समर्थनार्थ विद्यार्थ्यांचे आंदोलनयापूर्वी मंगळवारी आयआयटी बॉम्बेतील शेकडो विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापक दुल्ला यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली होती. आयआयटी बॉम्बे फॅकल्टी फोरमनेही त्यांच्या समर्थनार्थ कॅम्पसमध्ये मोर्चा काढला. फॅकल्टी फोरमच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षेदरम्यान अनधिकृतपणे स्मार्टफोन वापरल्याची घटना निदर्शनास आणून देताना प्राध्यापक दुल्ला हे सिनेटने मंजूर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पर्यवेक्षक म्हणून आपले कर्तव्य बजावत होते. फोरमचे अध्यक्ष प्रा. राजकुमार एस. पंत यांनी साहिलने संस्थेच्या एससी सेलमध्ये जातीआधारित भेदभावाबाबत कोणतीही तक्रार नोंदवली नसल्याचे म्हटले आहे..‘न्यायासाठी शांततापूर्ण आंदोलन करू’ : साहिलचे वडीलसाहिलचे वडील रवींद्र वाकोडे यांनी कुटुंबीयांनी तपास अधिकाऱ्यांकडे आपला जबाब नोंदवला असून, तपासात कोणताही अडथळा आणणार नसल्याचे सांगितले. मात्र, मुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कुटुंबीय पवई येथे शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..राज ठाकरे यांचीही प्रतिक्रियादरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमधून या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. महाराष्ट्रात २००० सालापासून जातीची जाणीव वाढत गेल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. शाळांपासून आता जातीचे हे भान आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी म्हटले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आयआयटींना ‘आधुनिक भारताची मंदिरे’ म्हटले होते. मात्र, याच संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राज ठाकरे यांनी या घटनांच्या मुळाशी जातीय घटक असल्याचे म्हटले. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या घटनांमध्ये जातीचा मुद्दा उपस्थित होणे ही मोठी शोकांतिका असल्याचे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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