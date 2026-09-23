मुंबई

IIT Bombay Student Death : आयआयटी बॉम्बे बाहेर 'जस्टिस फॉर साहिल' आंदोलन; प्रकाश आंबेडकरांचे पुत्र सुजात यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने, प्रशासनाला दिला कडक इशारा

IIT Bombay Sahil Wakode Death Case : आयआयटी बॉम्बेतील साहिल वाकोडे मृत्यू प्रकरणावर सुजात आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. प्रा. सूर्यनारायण दुल्ला यांना रजेवर पाठवण्यात आले असून गुन्हे शाखा आणि उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी सुरू आहे.
IIT Bombay Sahil Wakode death case Sujat Ambedkar protest

IIT Bombay Sahil Wakode death case Sujat Ambedkar protest

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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मुंबई : आयआयटी बॉम्बेचा बी.टेक. विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. २३) पवई कॅम्पसच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जस्टिस फॉर साहिल’ आंदोलन करण्यात आले. या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि कालमर्यादित चौकशी करावी, प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांना निलंबित करावे आणि आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी राजीनामा द्यावा, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या.

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