मुंबई

साहील मृत्यू प्रकरणात नवा ट्विस्ट! परीक्षेदरम्यान प्राध्यापकांनी बाजूला नेलं अन्..., CCTV फुटेज समोर, 15 मिनिटांत काय घडलं?

IIT Bombay Sahil Wakode Death Case: आयआयटी बॉम्बे बीटेकचा विद्यार्थी साहिल रवींद्र वाकोडे आत्महत्या प्रकरणी नवी अपडेट समोर आली आहे.
IIT Bombay Sahil Wakode Death Case

IIT Bombay Sahil Wakode Death Case

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : पवई आयआयटी बॉम्बे शुक्रवार (ता. १८ सप्टेंबर) रोजी बीटेकचा विद्यार्थी साहिल रवींद्र वाकोडे (२२) याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. साहिल एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागातील विद्यार्थी असून तो यवतमाळ येथे राहणारा होता. त्याने वसतिगृहात छताच्या पंख्याला गळफास लावून त्याच जीवन संपवलं.

Loading content, please wait...
Mumbai
cctv
CCTV Camera
IIT
iit bombay
suicide awareness
Marathi News Esakal
www.esakal.com