साहील मृत्यू प्रकरणात नवा ट्विस्ट! परीक्षेदरम्यान प्राध्यापकांनी बाजूला नेलं अन्..., CCTV फुटेज समोर, 15 मिनिटांत काय घडलं?

मुंबई : पवई आयआयटी बॉम्बे शुक्रवार (ता. १८ सप्टेंबर) रोजी बीटेकचा विद्यार्थी साहिल रवींद्र वाकोडे (२२) याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. साहिल एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागातील विद्यार्थी असून तो यवतमाळ येथे राहणारा होता. त्याने वसतिगृहात छताच्या पंख्याला गळफास लावून त्याच जीवन संपवलं. .या घटनेप्रकरणी साहिलला परीक्षेदरम्यान मोबाइल फोन वापरताना आणि प्रश्नपत्रिका चॅट जीपीटीवर अपलोड करून उत्तरे शोधताना रंगेहाथ पकडण्यात आलं होत, असं आयाआयटीने सांगितले. मात्र या तपासादरम्यान पोलिसांच्या हाती परीक्षा केंद्रावरील एक सीसीटीव्ही फुटेज लागले आहे. हे सीसीटीव्ही फुटेज महत्त्वाचा पुरावा ठरणार आहे..आयआयटी बॉम्बे येथील विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या आत्महत्येप्रकरणी आयाआयटीने 'साहिलला परीक्षेदरम्यान कॉपी करताना पकडल्याचे' स्पष्ट केले होते. या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली असून पोलिसांच्या हाती सीसीटीव्ही लागले आहे. परीक्षा केंद्रावर दुपारी 12.30 ते 12.45 या वेळेत काय काय घडलं? या सर्व हालचाली सीसीटीव्हीत कैद झाल्या आहेत..सीसीटीव्हीमध्ये काय दिसले?गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये साहिल दुपारी १२:३० ते १२:४५ या वेळेत परीक्षा हॉलमध्ये पेपर लिहीत असल्याचे दिसत आहे. मात्र परीक्षा संपण्यास १५ मिनिटे बाकी असताना, तो खिशात काहीतरी तपासण्यासाठी खाली वाकत असल्याचे दिसत आहे. यावेळी साहिलच्या खिशात मोबाईल फोन असल्याचा संशय पोलिसांना आहे..त्यानंतर परीक्षा केंद्रावर निरिक्षणासाठी नियुक्ती करण्यात आलेले प्राध्यापक सूर्यनारायण डुल्ला यांनी साहिलला बाजूला नेल्याचे दिसून येत आहे. यानंतर, साहिल दुपारी १:२५ च्या सुमारास त्याच्या वसतिगृहातील खोलीवर परतला आणि त्यानंतर बाहेर पडला नाही, अशी माहिती आहे. याप्रकरणी साहिलला रंगेहात फकडणारे परीक्षा पर्यवेक्षक प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांनी त्याला समज दिली. तसेच याचा तुझ्या करिअरवर परिणाम होणार नाही, अशी माहिती आयआयटीच्या दिली. तसेच त्याच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई झाली नव्हती असे, स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.