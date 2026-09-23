साहिल मोबाईल वापरून करत होता कॉपी, परीक्षेवेळचा CCTV VIDEO आला समोर

मुंबईतील IITचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या मृत्यू प्रकरणी आता परीक्षेच्या वेळचं सीसीटीव्ही फूटेज समोर आलंय. यात साहील परीक्षा हॉलमध्ये असल्याचं दिसतंय. तसंच परीक्षा सुरू असातना मोबाईल फोन वापरताना दिसत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर काही तासांनी साहिल हॉस्टेलच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला होता. साहिलच्या मृत्यू प्रकरणानंतर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सीसीटीव्ही फूटेज समोर आल्यानं आता या घटनेला वेगळं वळण मिळण्याची शक्यता आहे..CCTV फुटेजनुसार, १८ सप्टेंबर रोजी दुपारी साडेबारा ते पावणे एकच्या दरम्यान साहिल परीक्षा देत होता. त्यावेळी पर्यवेक्षकांनी त्याच्याकडे येऊन चौकशी केली. त्यानंतर साहिल काही वेळासाठी बाकावरून उठला आणि त्याने मोबाईल शिक्षकाकडे दिल्याचे फुटेजमध्ये दिसते. त्यानंतर शिक्षक आणि साहिल यांच्यात काही वेळ चर्चा झाली. पुढे त्याने आपले सामान घेतले आणि परीक्षा हॉलमधून बाहेर पडला..आणखी एक पक्ष फुटला! 'ऑपरेशन कमळ', १२ पैकी ८ आमदारांचा भाजप प्रवेश; विधानसभेतली ताकद चारपट वाढली.IIT बॉम्बेने यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, साहिलने परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका ChatGPT वर अपलोड करून उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, संस्थेने त्याच्यावर तत्काळ कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नसल्याचे सांगितले होते. परीक्षा हॉलमधून बाहेर पडल्यानंतर साहिल सुमारे १ वाजून २५ मिनिटांनी हॉस्टेलच्या खोलीत पोहोचला. त्यानंतर तो खोलीबाहेर आलाच नाही. सायंकाळी तो खोलीत मृतावस्थेत आढळला..दरम्यान, साहिलच्या कुटुंबीयांनी संस्थेत त्याच्यावर जातीय भेदभाव आणि मानसिक त्रास झाल्याचे आरोप केले आहेत. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांचाही समावेश आहे. प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांची क्राइम ब्रांच करत आहे. परीक्षा हॉल, कॅम्पस आणि हॉस्टेलमधील CCTV फुटेज तपासले जात असून, या तपासानंतर संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.