मुंबई

Mumbai News: बीकेसी मेट्रोच्या बेसमेंटमध्ये शिरला विषारी पाहुणा! दोन फूट लांबीचा रसेल्स वायपर सापडला, कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट

BKC Poisonous Snake Found: मुंबईतील बीकेसी मेट्रो स्टेशनच्या तळघरात विषारी साप आढळल्याची घटना घडली आहे. हा साप निदर्शनास येताच त्याची सुरक्षितरित्या सुटका करण्यात आली आहे.
BKC Poisonous Snake Found

BKC Poisonous Snake Found

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईतील बीकेसी परिसरात अनेकदा साप आढळून आल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशातच आता मेट्रो मार्ग ३ च्या बीकेसी (BKC) स्थानक परिसरातील तळघरात विषारी साप आढळला आहे. हा साप निदर्शनास येताच त्याची सुरक्षितरित्या सुटका झाली आहे. मात्र या प्रकारामुळे परिसरात नागरिक आणि प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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