Mumbai News: बीकेसी मेट्रोच्या बेसमेंटमध्ये शिरला विषारी पाहुणा! दोन फूट लांबीचा रसेल्स वायपर सापडला, कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट

मुंबई : मुंबईतील बीकेसी परिसरात अनेकदा साप आढळून आल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशातच आता मेट्रो मार्ग ३ च्या बीकेसी (BKC) स्थानक परिसरातील तळघरात विषारी साप आढळला आहे. हा साप निदर्शनास येताच त्याची सुरक्षितरित्या सुटका झाली आहे. मात्र या प्रकारामुळे परिसरात नागरिक आणि प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (ता. २३) रोजी सकाळच्या सुमारास बीकेसी ॲक्वा मेट्रो लाईन ३ स्टेशनच्या बेसमेंट-२ मधून विषारी 'रसेल्स व्हायपर' (घोणस) साप आढळला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास हा साप आल्यानंतर त्यांनी बचाव पथकाला याची माहिती दिली. ही माहिती मिळताच, मुंबई वन विभागाचे अधिकारी आणि नियंत्रण कक्षाने सापाला सुरक्षितपणे पकडून बाहेर काढण्यात आले..Mumbai News: दूषित पाण्यामुळे मृत्यू; पिण्याचे स्वच्छ पाणी कधी मिळणार? हायकोर्टचा राज्य सरकारला थेट सवाल, अहवाल मागवला.हा साप 'रसेल्स व्हायपर' जातीचा असून भारतातील अत्यंत विषारी सापांपैकी (Russell’s Viper) एक मानला जातो. या सापाची लांबी अंदाजे दोन ते अडीच फूट इतकी होती. हा साप भिंतीजवळील एका कोपऱ्यात अशक्त आणि हालचालहीन अवस्थेत आढळला. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच्या काही दिवसांतील तीव्र उष्णतेमुळे हा साप निर्जलीकरण आणि थकव्याचा बळी ठरला असावा, असा अंदाज बचाव पथकाडून वर्तवण्यात येत आहे..Maharashtra Rain Update: मान्सूनची आगेकूच! महाराष्ट्रात पुढील दोन दिवस वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता; IMD ची मोठी अपडेट.निर्जलित झालेल्या त्या सापाला सुरक्षितपणे वाचवण्यापूर्वी पाणी देण्यात आले आणि नंतर वन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. दरम्यान, हा साप आढळल्याचा आणि त्याच्या बचावकार्याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.