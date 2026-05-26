School Notebook Price Hike : नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच पालकांना झटका! वह्या, पुस्तकांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ; जून महिना उजाडण्यापूर्वीच बजेट कोलमडणार

मुंबई : देशभरात सातत्याने वाढणाऱ्या इंधन तेलांच्या किमती आणि कागदाच्या कच्च्या मालाच्या दरात झालेली वाढ, याचा थेट परिणाम आता शालेय साहित्यावर झाला (school notebook price hike in India 2026) आहे. येत्या जून महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय बाजारपेठेत मोठी दरवाढ पाहायला मिळत आहे..मुंबईसह राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये वह्या, पाठ्यपुस्तके आणि इतर शालेय वस्तूंचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, काही विक्रेत्यांनी आतापासूनच चढ्या दराने विक्री सुरू केली आहे. यामुळे पालकांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे..Mumbai Bakari Eid Market : गेल्या काही दशकांतील सर्वात महागडी ईद! बोकडांच्या तीव्र टंचाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री; पाहा देवनारमधील सद्यस्थिती.तेलाच्या किमती आणि त्यातच मागील महिन्यांत कागदाच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल आणि पल्पच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढ झाली आहे. तसेच इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च दुपटीहून अधिक वाढला आहे. परिणामी कागदांच्या किमती गगनाला भिडल्या असून, मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच वह्यांच्या किमतींमध्ये मागील वर्षांच्या तुलने ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. काही ब्रँडेड वह्यांचे भाव तर थेट दुपटीच्या जवळ पोहोचले आहेत..Sagargad History : सागरगडावर लागला प्राचीन विहिरीचा शोध; छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली गडावरील 'ती' जागा पाहून दुर्गप्रेमीही थक्क....नेमकी कारणे...इंधन दरवाढीमुळे बाजारातील असंख्य कच्चा माल आणि त्यांच्या किंमती वाढल्या आहेत. यात शालेय वस्तू, पाठ्यपुस्तके आदींचाही समावेश आहे. गणवेशाचे सुती व पॉलिस्टर कापड त्यावर केली जाणाऱ्या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या रसायनांचे दरही वाढले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.