मुंबई : प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर त्यांचे कीर्तन आणि त्यांच्या काही वक्तव्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतात. त्यांनी याआधीही महिलांविषयी वादग्रस्त विधान केले आहे. आता पुन्हा त्यांनी कीर्तनात 'मुली मुलांवर प्रेम करत नाहीत, तर पैशांवर करतात' असे म्हटले आहे. यावेळी मुलींच्या प्रेमाबाबत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या या वक्तव्याची सध्या चर्चा सुरू झाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, 'मुली कधीच मुलांवर प्रेम करत नाहीत, तर त्या पैशांवर प्रेम करतात', असे वादग्रस्त वक्तव्य प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज यांनी केले आहे. प्रेम वगैरे काही नसते, असे म्हणत प्रेमाच्या विषयावर भाष्य करताना त्यांनी हे विधान केले. .छठपूजेनंतर नदीपात्रातील भराव हटवण्यास सुरुवात, खर्च आयोजकांकडून वसूल होणार.परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिवाळी सणानिमित्त भाईंदर पूर्वेकडील नवघर नाका येथे ‘दिवाळी वंडरलँड’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात बोलताना इंदुरीकर महाराज यांनी प्रेमाविषयी आपले मत व्यक्त केले..Maharashtra CET: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! 'सीईटी' वेळापत्रक जाहीर, अकरा अभ्यासक्रमांसाठी दोन संधी.दरम्यान, यावेळी मुलींच्या प्रेमाबाबत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या या वक्तव्याची सध्या चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.