मुंबई

Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत

Lalbaugcha Raja Darshan Tragedy: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या एका २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Youth Died In Lalbaugcha Raja darshan queue

Youth Died In Lalbaugcha Raja darshan queue

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : नवसाला पावणारा राजा म्हणून ख्याती असलेल्या लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी राज्यभरातून लाखो भाविक येत आहेत. राजाच्या दर्शनासाठी गणेशभक्तांची मोठी गर्दी होत असल्याचे दिसून येत आहे. गणेशोत्सवाच्या उत्साहात लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी जळगावहून आलेल्या एका २५ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

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