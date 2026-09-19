Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत

मुंबई : नवसाला पावणारा राजा म्हणून ख्याती असलेल्या लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी राज्यभरातून लाखो भाविक येत आहेत. राजाच्या दर्शनासाठी गणेशभक्तांची मोठी गर्दी होत असल्याचे दिसून येत आहे. गणेशोत्सवाच्या उत्साहात लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी जळगावहून आलेल्या एका २५ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी मुंबईत आलेल्या जळगाव येथील २५ वर्षीय तरुण जयदीप मेघराज नेमाडे याचा दर्शनासाठी रांगेत उभे असताना मृत्यू झाला. हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने या तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. हा तरूण ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक असून गुरुवारी रात्री तो 'लालबागच्या राजा'च्या दर्शनाच्या रांगेत उभा असताना त्याला अस्वस्थ वाटू लागले. .धावती लोकल पकडायला गेला, अचानक तोल जाऊन ट्रेनखाली येणार इतक्यात...; RPF जवानांनी तरुणाला दिले जीवनदान, Video Viral .अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर अचानक खाली कोसळला. या घटनेची माहिती मिळताच मंदिरात उपस्थित असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तरूणाला उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले. तसेच हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेमुळे नेमाडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. .प्रसूतीनंतर ५० दिवस मृत्यूशी झुंज, स्तनदा मातेला वाचवण्यासाठी डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न; उपचारानंतर मिळालं जीवनदान!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.