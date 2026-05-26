विधान परिषदेच्या तिकिटासाठी भाजप नेत्यांनी मांडले मुंबईत ठाण

जालना: विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. भाजपमधील इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठींच्या भेटीसाठी मुंबई गाठली आहे. भाजपचे सतीश घाडगे यांनी पाच दिवसांचा मुंबई दौरा केला. ते रविवारी (ता. २४) रात्री परतले. भाजप महानगर जिल्हाध्यक्ष भास्कर दानवे आणि माजी आमदार कैलास गोरंट्याल हे सध्या मुंबईमध्ये ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे हा मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला आल्यानंतर उमेदवारी कोणाला मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांच्या प्रवेशानंतर जालना शहरातील राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत गोरंट्याल यांनी भाजपला सत्ता मिळून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याजवळ गेले आहेत. त्यामुळे विधान परिषदेच्या उमेदवारीसाठी त्यांचे नाव गंभीरपणे घेतले जात असल्याची भाजपमध्ये चर्चा आहे. याशिवाय भाजप महानगर जिल्हाध्यक्ष भास्कर दानवे हेदेखील शहरातील संघटनात्मक पातळीवर मजबूत मानले जातात. मागील विधानसभा निवडणुकीत त्यांना जालना मतदार संघातून तयारी केली होती. उमेदवारी अर्जही भरला होता. मात्र, वाटाघाटीत जालना मतदारसंघाची जागा मित्रपक्ष शिवसेनेला गेल्यानंतर भास्कर दानवे यांनी निवडणुकीतून पक्षश्रेष्ठांच्या आदेशानुसार माघार घेतली होती. ते भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांचे चुलत बंधू आहेत. त्यामुळे त्यांनीही यावेळी प्रथम उमेदवारीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. मागील सहा दिवसांपासून भास्कर दानवे हेदेखील उमेदवारीसाठी मुंबईत ठाण मांडून असून वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटी घेत आपली भूमिका स्पष्ट करत आहेत. त्यामुळे भाजपमध्ये दानवे आणि गोरंट्याल यांच्यात चुरस निर्माण झाली आहे.याचदरम्यान साखर कारखानदार म्हणून ओळख असलेले सतीश घाडगे यांनीही भाजपकडून उमेदवारी मिळावी, यासाठी मुंबईत सलग पाच दिवस तळ ठोकून विविध नेत्यांच्या भेटी घेतल्याचे समजते. विधानसभा निवडणुकीत सतीश घाडगे यांनी घनसावंगी मतदार संघातून उमेदवारी दाखल केली होती. मात्र, ही जागा मित्रपक्ष शिवसेनेला गेल्यानंतर त्यांनी विधानसभा निवडणूक अपक्ष लढवली. या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. मात्र, आता विधान परिषदेसाठी त्यांनीही प्रयत्न सुरू केले असून मुंबईत पक्षश्रेष्ठींकडे उमेदवारी मागणी केली आहे. दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपकडून कोणाला संधी मिळणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेतील सत्ता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गणिते आणि आगामी राजकीय समीकरणे लक्षात घेता पक्षश्रेष्ठी कोणता निर्णय घेतात, याबाबत उत्सुकता आहे.."सध्या मी मुंबईमध्येच आहे. यासाठी पक्षश्रेष्ठांच्या भेटी घेत आहे. उमेदवारीसाठी मागणी लावून धरली आहे. पक्ष जो आदेश देईल त्यानुसार काम केले जाईल."-भास्कर दानवे, महानगर जिल्हाध्यक्ष, भाजप.