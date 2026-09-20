मुंबई

गणरायाला निरोप देताना आक्रित घडलं! कृत्रिम तलावात शॉक लागून १९ वर्षीय तरूणाचा मृत्यू; लेकाचा मृतदेह पाहून वृद्ध वडिलांचा आक्रोश

Jogeshwari Ganesh Immersion Tragedy: जोगेश्वरीत कृत्रिम तलावात शॉक लागून १९ वर्षीय तरूणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Jogeshwari Ganesh Immersion Tragedy

Jogeshwari Ganesh Immersion Tragedy

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईतील काळाचौकी गणपती मंडपासमोर उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्टॉलवर इलेक्ट्रिक शॉक लागून झाल्याची घटना घडली. या घटनेत २ जणांचा मृत्यू झाला असून ४ जण जखमी झाले. मध्यरात्री घडलेल्या ही घटना उघडकीस आल्यानंतर आता मुंबईतील गणेशोत्सवाला गालबोट लावणारी आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

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