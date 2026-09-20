गणरायाला निरोप देताना आक्रित घडलं! कृत्रिम तलावात शॉक लागून १९ वर्षीय तरूणाचा मृत्यू; लेकाचा मृतदेह पाहून वृद्ध वडिलांचा आक्रोश

मुंबई : मुंबईतील काळाचौकी गणपती मंडपासमोर उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्टॉलवर इलेक्ट्रिक शॉक लागून झाल्याची घटना घडली. या घटनेत २ जणांचा मृत्यू झाला असून ४ जण जखमी झाले. मध्यरात्री घडलेल्या ही घटना उघडकीस आल्यानंतर आता मुंबईतील गणेशोत्सवाला गालबोट लावणारी आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. .मुंबईत गणेशोत्सवाचा उत्साह आणि धामधूम सुरू असतानाच जोगेश्वरी पूर्वेत श्याम नगर तलावाजवळील कृत्रिम तलावात गौरी-गणपती विसर्जन करत असताना विजेचा तीव्र शॉक लागून एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. रोहित भीमसिंग राठोड (वय १९) असे मृत तरुणाचे नाव असून गौरी-गणपती विसर्जन करत असताना विजेचा झटका लागल्यामुळे या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला..लाल वायरवर पाय पडला अन्.., काळाचौकीच्या गणपती मंडपासमोर अघटित घडलं; मध्यरात्री 2 वाजताचा थरारक घटनाक्रम समोर .दरम्यान, आईचे छत्र आधीच हरपलेल्या या तरुणाच्या अचानक जाण्याने त्याच्या वृद्ध वडिलांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे जोगेश्वरी परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या घटनेमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या कंत्राटदाराचा निष्काळजी आणि ढिसाळ कारभार उघडकीस आल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..नेमकं काय घडलं?गुरुवार (ता.१७) रोजी संध्याकाळी ही घटना घडली. जोगेश्वरी पूर्व येथील ट्रॉमा केअर हॉस्पिटलजवळ श्याम नगर तलाव परिसरातील पालिकेच्या कृत्रिम तलावात गौरी-गणपती विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. यावेळी कृत्रिम तलावातील पाण्यात किंवा तेथील विजेच्या यंत्रणेत अचानक वीज उतरली. पाण्यात उतरलेल्या या विद्युत प्रवाहामुळे गणेश विसर्जनासाठी गेलेल्या रोहितला विजेचा झटका बसला.या घटनेनंतर उ[स्थित नागरिकांनी तरुणलाल तातडीने नजीकच्या ट्रॉमा केअर हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Mumbai News: संचालकांच्या राजीनाम्याची मागणी, आयआयटीतील आत्महत्येप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आक्रमक.वडिलांचा काळीज पिळवटणारा आक्रोशरोहित राठोड त्याच्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा असून त्याच्या आईचे निधन झाले होते. त्यानंतर घराचा आधार बनू पाहणाऱ्या एकुलत्या एका मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने त्याच्या वृद्ध वडिलांवर दुःखाचं डोंगर कोसळले आहे. मृत मुलाला पाहून वडिलांनी रुग्णालयाच्या परिसरात हंबरडा फोडला..नातेवाईक आक्रमकजोगेश्वरीच्या गणेश विसर्जनादरम्यान घडलेल्या या घटनेनंतर रोहितचा भाऊ आणि नातेवाईक आक्रमक झाले. या प्रकरणी त्यांनी महापालिका प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदाराच्या कारभारावर ताशेरे ओढत, "विसर्जनाच्या ठिकाणी सुरक्षेची योग्य काळजी का घेतली गेली नाही? याचा जाब विचारत ''निष्पाप तरुणाच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?" असा प्रश्नही केला..तथापि, या दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांनी मेघवाडी पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे. तसेच कृत्रिम तलावात वीज कशी उतरली? तसेच कोणाचा निष्काळजीपणा, यासंदर्भात अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.