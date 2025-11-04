Kalyan: कुटूंब मजुरीसाठी आले, राहायला जागा नसल्यानं स्टेशनवर झोपले, पण तेवढ्यात चिमूल्यासोबत नको ते घडलं अन्...

कल्याण : राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले असून मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आणखी एक घटना घडली आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील स्कायवॉकवरून एका लहान बाळाचे अपहरण झाल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्याहून कल्याणला आलेले एक दांपत्य आपल्या तीन मुलांसह स्कायवॉकवर रात्री झोपले असताना मंगळवार (ता. ४) रोजी ही घटना घडली. आई वडिल आपल्या तीन मुलांसोबत कल्याण स्टेशनच्या ब्रीजवर झोपले असता एका तरुणाने एका आठ महिन्याच्या बाळाची चोरी केली. मात्र ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून कल्याण रेल्वे पोलीस आणि महात्मा फुले पोलिसांनी तातडीने तपास सुरु केला..Mumbai News: अबू जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू, २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण.दरम्यान, बाळाचे अपहरण करण्याच्या घटनेत दोन आरोपींचा समावेश असून महात्मा फुले पोलिसांनी सहा तासाच्या आत दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. अक्षय खरे आणि सविता खरे असे आरोपींचा नावे असून बाळाची चोरी करण्यामागे त्यांचा हेतू काय होता, याचा तपास पोलीस करीत आहेत..नेमकं प्रकरण काय?पुण्याहून एक दांपत्य आपल्या तीन मुलांसह कल्याणला आले होते. हे कुटुंब मजूरीचे काम करत असून त्यांना काम मिळाले नाही तसेच राहण्यासाठी जागा मिळाली नसल्यामुळे हे दांपत्य कल्याण स्टेशनच्या स्कायवॉकवर झोपले होते. याचा फायदा घेत आरोपी अक्षय खरे याने झोपलेल्या कुटुंबाजवळ असलेले आठ महिन्याचे बाळ उचलून नेले. यानंतर दांपत्याला जाग आल्यानंतर बाळ गायब असल्याचे लक्षात येताच तातडीने पोलिसांकडे धाव घेतली..त्यांनतर पोलिसांनी तातडीने सीसीटीव्ही तपास सुरू करत शहरातील विविध परिसरात शोधमोहीम हाती घेतली. अखेर आरोपी अक्षय खरेला ओळख पटवून अटक करण्यात आली. तसेच बाळाची सुरक्षित सुटका करण्यात पोलिसांना यश आले, अशी महिती पोलिसांनी दिली. .दरम्यान, महात्मा फुले पोलिसांच्या या जलद आणि अचूक कारवाईचे नागरिकांकडून कौतुक होत आहे. त्याचबरोबर सोशल माध्यमांवरही पोलिसांच्या संवेदनशील आणि धाडसी कारवाईबद्दल प्रशंसा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.