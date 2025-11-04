मुंबई

Kalyan: कुटूंब मजुरीसाठी आले, राहायला जागा नसल्यानं स्टेशनवर झोपले, पण तेवढ्यात चिमूल्यासोबत नको ते घडलं अन्...

Crime News: रेल्वे स्थानक परिसरातील स्कायवॉकवरून एका लहान बाळाचे अपहरण झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे.
baby kidnapped at Kalyan Railway station

baby kidnapped at Kalyan Railway station

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

कल्याण : राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले असून मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आणखी एक घटना घडली आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील स्कायवॉकवरून एका लहान बाळाचे अपहरण झाल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत.

