मुंबई

कल्याण आणि मुंब्रा रेल्वे स्थानके बॉम्बने उडवणार, व्यक्तीचा कॉल येताच पोलीस अलर्ट; परिसरात खळबळ

Bomb Threat: कल्याण आणि मुंब्रा रेल्वे स्थानकांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.
Bomb Threat To Kalyan & Mumbra Railway Station

Bomb Threat To Kalyan & Mumbra Railway Station

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील विमानतळ, शाळा किंवा इतर ठिकाणांना बॉम्बने उडवून टाकणार, अशी धमकी देण्यात आल्याचे प्रकार सातत्याने समोर येतात. अशीच घटना मुंबईत पुन्हा घडल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील गजबजणाऱ्या रेल्वे स्थानकांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. यामुळे रेल्वे स्थानकातील प्रवाशांसह नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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