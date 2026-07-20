कल्याण आणि मुंब्रा रेल्वे स्थानके बॉम्बने उडवणार, व्यक्तीचा कॉल येताच पोलीस अलर्ट; परिसरात खळबळ

मुंबई : मुंबईतील विमानतळ, शाळा किंवा इतर ठिकाणांना बॉम्बने उडवून टाकणार, अशी धमकी देण्यात आल्याचे प्रकार सातत्याने समोर येतात. अशीच घटना मुंबईत पुन्हा घडल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील गजबजणाऱ्या रेल्वे स्थानकांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. यामुळे रेल्वे स्थानकातील प्रवाशांसह नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, तीन अज्ञात व्यक्ती कल्याण आणि मुंब्रा रेल्वे स्थानके उडवून टाकणार अशी चर्चा करत असल्याचे ब्रिजेश कुमार या व्यक्तीने ऐकले होते. ही माहिती मिळताच संबंधित व्यक्तीने ११२ या पोलीस हेल्पलाइनवर कॉल करून सर्व प्रकार पोलिसांना सांगितला. या सूचनेनंतर ठाणे पोलिसांनी त्वरित मुंबई सरकारी रेल्वे पोलिसांना (GRP) कळवले..Mumbai Rain: आनंदवार्ता! बारवी धरणात ५३ टक्के पाणीसाठा; मुंबईतील ७ धरणात किती साठा? आकडेवारी समोर .त्यानंतर जीआरपी, रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) व बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने संयुक्त शोध मोहीम राबवली. यावेळी रेल्वे स्थानकांवर सखोल तपासणी केल्यानंतर कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटक पदार्थ आढळले नसल्याचे समोर आले. सध्या पोलीस फोन करणाऱ्या ब्रिजेश कुमार या व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र या प्रकारामुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे..Mankhurd Accident: सायन-पनवेल महामार्गावर बेस्ट बसचा भीषण अपघात; ६५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू,५ जण जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.