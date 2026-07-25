Mumbai News: १८ वर्षात १० शस्त्रक्रिया, केईएममधील उपचारांमुळे मुलाच्या आयुष्याला मिळालं नवं वळण

मुंबई : जन्मजात व्यंगामुळे वयाच्या अवघ्या एक महिन्यापासून शस्त्रक्रियांचा सामना करणाऱ्या कल्याणमधील वर्षीय गौरव पारेखला आता केईएम रुग्णालयातील अत्याधुनिक श्रवण प्रत्यारोपणामुळे पुन्हा स्पष्टपणे ऐकण्याची आशा निर्माण झाली आहे. गेल्या १८ वर्षांत त्याच्यावर तब्बल १० शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या असून, नुकतीच झालेली ही शस्त्रक्रिया त्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे..गौरवला जन्मजात अनेक शारीरिक व्यंगे होती. एका महिन्याचा असताना हर्नियाची पहिली शस्त्रक्रिया झाली. त्यानंतर ओठ व टाळूतील जन्मजात दोष (क्लेफ्ट लिप-पॅलेट) दुरुस्त करण्यासाठी तसेच दोन्ही कानांवर अनेक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या, तरीही त्याची श्रवणक्षमता मोठ्या प्रमाणात कमीच राहिली होती. अनेक शस्त्रक्रियांनंतरही गौरवने शिक्षणात खंड पडू दिला नाही. तो सध्या माटुंगा येथील महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेचे शिक्षण घेत आहे..Navi Mumbai: महिनाभराची झुंज अपयशी, कचरा गाडीच्या धडकेत तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू; महापौरांकडून शोक व्यक्त .केईएम रुग्णालयातील कान-नाक-घसा विभागातील तज्ज्ञांनी गौरवच्या उजव्या कानात अत्याधुनिक बोन कंडक्शन हिअरिंग इम्प्लांट यशस्वीरीत्या बसवले. पुढील तीन आठवड्यांनंतर हे उपकरण कार्यान्वित करण्यात येणार असून, त्यानंतर त्याच्या ऐकण्याच्या क्षमतेत लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहे..गौरवची आई अंजू पारेख यांनी सांगितले, की गेली अनेक वर्षे आमच्या कुटुंबाचे आयुष्य रुग्णालये, शस्त्रक्रिया आणि उपचारांभोवतीच फिरत होते. दर १२ ते १८ महिन्यांनी एखादी नवीन शस्त्रक्रिया ठरलेली असायची. त्यामुळे आम्हाला कधीच कौटुंबिक सहलीचे नियोजन करता आले नाही..Mumbai Local Megablock: रविवारी सर्व रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसे असेल वेळापत्रक?.या श्रवण प्रत्यारोपणाची किंमत एका कानासाठी सुमारे आठ लाख रुपये आहे. ही रक्कम केईएम रुग्णालयाने देणगीदारांच्या मदतीने उपलब्ध करून दिली. यापूर्वी गौरववर वाडिया रुग्णालयात नऊ शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात करण्यात आल्या होत्या. आता त्याच्या हनुवटीवरील उर्वरित शस्त्रक्रियाही केईएममध्ये करण्याची तयारी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.