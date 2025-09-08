मुंबई

Mumbai Crime : मुंबईत भरचौकात दोन गट भिडले, वृद्धाचा मृत्यू तर अनेक जखमी; भयानक राड्याचा व्हिडिओ व्हायरल

Kandivali Violence : कांदिवलीमधील लालजी पाडा पोलीस चौकीपासून काही अंतरावर यादव आणि चौहान दोन गटांमधील काठ्या आणि रॉडने मारामारी सुरु झाली. यात राम लखन यादव (वय ६५) यांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले.
Police inspect the Kandivali Lalji Pada area after a violent clash between two groups that left one elderly man dead and many injured.

Police inspect the Kandivali Lalji Pada area after a violent clash between two groups that left one elderly man dead and many injured.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील कांदिवली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लालजी पाडा परिसरात दोन गटांत तूफान राडा झाला. यात एका वृद्धाचा मृत्यू झाला असून यात दोन्ही गटांतील अनेक लोक जखमी झाले आहेत. या राड्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai
mumbai police
Dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com