खुल्या जागेत कुर्बानी होऊ देणार नाही; धर्माच्या नावाखाली कत्तल सहन करणार नाही, बकरीदपूर्वी भाजप नेत्याचे BMC ला पत्र

आगामी बकरीद (ईद-उल-अजहा) सणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर हालचाली वाढल्या आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. किरीट सोमैया यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टद्वारे माहिती दिली आहे की, त्यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला पत्र लिहून निवासी भागांमध्ये होणारी जनावरांची अवैध कत्तल थांबवण्याची मागणी केली आहे. .किरीट सोमैया यांनी आपल्या पत्रात निदर्शनास आणून दिले की, नियमांनुसार मुंबईतील कोणत्याही दाट लोकवस्तीच्या निवासी भागाजवळ किंवा चाळींजवळ जनावरांचा बळी देता येत नाही. उच्च न्यायालय आणि महानगरपालिकेकडून स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना असूनही, काही भागांमध्ये नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. उत्सवापूर्वी बीएमसीचे सर्व प्रभाग अधिकारी आणि स्थानिक पोलिसांना सतर्क करण्यात यावे, जेणेकरून उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करता येईल..किरीट सोमैया यांचा युक्तिवाद आहे की, निवासी सोसायट्यांमध्ये आणि मोकळ्या मैदानांवर जनावरांची कत्तल केल्याने केवळ घाणच होत नाही, तर मुलांच्या आणि इतर नागरिकांच्या आरोग्यावर व मानसिक स्वास्थ्यावरही विपरीत परिणाम होतो. त्यांनी बीएमसीला केवळ अधिकृत आणि नियुक्त कत्तलखान्यांमध्येच बळी देण्यास परवानगी देण्याचे आणि जनावरांची अवैध वाहतूक व कत्तल यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आवाहन केले..भाजप नेत्याने प्रशासनाला आवाहन केले आहे की, निवासी भागांमध्ये तात्पुरती कत्तलखाने उभारली जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी मुंबईच्या सर्व २४ प्रभागांमध्ये विशेष भरारी पथके स्थापन करावीत. कायद्याचे पालन सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे आणि याबाबतीत कोणताही हलगर्जीपणा जातीय सलोखा आणि नागरी सुव्यवस्था बिघडवू शकतो..मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात साजरा होणाऱ्या या सणासाठी मुस्लिम समाज आपली तयारी अंतिम टप्प्यात आणत असतानाच, किरीट सोमैया यांच्या पत्राने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर एक नवीन आव्हान उभे केले आहे. हा संवेदनशील मुद्दा शांततेने सोडवण्यासाठी आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासन कोणती पावले उचलतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.