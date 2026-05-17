मुंबई

खुल्या जागेत कुर्बानी होऊ देणार नाही; धर्माच्या नावाखाली कत्तल सहन करणार नाही, बकरीदपूर्वी भाजप नेत्याचे BMC ला पत्र

BMC Bakrid rules: बकरीदचा सण जवळ येत असून मुस्लिम समाज त्याच्या तयारीमध्ये व्यस्त आहे. मुंबईत उघड्यावर बळी देण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

आगामी बकरीद (ईद-उल-अजहा) सणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर हालचाली वाढल्या आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. किरीट सोमैया यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टद्वारे माहिती दिली आहे की, त्यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला पत्र लिहून निवासी भागांमध्ये होणारी जनावरांची अवैध कत्तल थांबवण्याची मागणी केली आहे.

