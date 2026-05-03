Kishori Pednekar: केवळ १५०० रुपयांनी महिलांना संरक्षण मिळणार नाही, किशोरी पेडणेकर यांची टीका

मुंबई : पुणे येथे एका लहान मुलीवर झालेल्या अत्याचाराची घटना ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजिरवाणी आणि संतापजनक आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ ही चिंतेची बाब असून, केवळ 'लाडकी बहीण' म्हणून त्यांना संरक्षण मिळणार नाही, अशा शब्दांत मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली..पुण्यातील या घटनेनंतर पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी किशोरी पेडणेकर पुण्याला रवाना झाल्या होत्या. मात्र, "कोणीही आम्हाला भेटायला येऊ नये," असे आवाहन पीडितेच्या पालकांनी केले होते. त्यांच्या या भावनांचा आणि गोपनीयतेचा आदर करत, पुण्यात पोहोचूनही पीडित कुटुंबाला न भेटण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे किशोरी पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले..उष्णतेत नागरिकांना मोठा फटका! मुंबईत ६ प्रभागांमध्ये ३० तास पाणीपुरवठा बंद; कोणत्या आणि कधी? वाचा यादी... ."आपण सर्व महिला आहोत, त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी सामाजिक आणि पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून या अत्याचाराच्या विरोधात एकवटले पाहिजे," असे आवाहन त्यांनी केले. केवळ 'लाडक्या बहिणीचा लाडका भाऊ' बोलून प्रश्न सुटणार नाहीत. आज महिलांना कसलेही संरक्षण उरलेले नाही, हेच या घटनांवरून सिद्ध होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंधराशे रुपयांच्या मदतीपेक्षा महिलांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, असा टोलाही त्यांनी सरकारला लगावला..यावेळी बोलताना किशोरी पेडणेकर यांनी आपला संताप व्यक्त केला. "कायद्याची भाषा केली तर आरोपीला अटक होते, तो तुरुंगात जातो आणि सरकारच्या पैशावर फुकटचे खातो किंवा काही दिवसांनी जामिनावर सुटतो. यामुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळत नाही आणि जनतेचा रोष वाढतो," असे त्या म्हणाल्या..Mumbai: रेल्वे प्रशासन 'त्या' व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना ८ लाख रुपये देणार, उच्च न्यायालयाचे आदेश; प्रकरण काय?.तसेच आमच्या या भावना कायद्याला धरून नसल्या तरी, जनतेच्या मनात तीव्र संताप आहे. या नराधमांना कायदा बाजूला ठेवून भरचौकात फटके मारले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने या जनभावनेचा विचार करून कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.