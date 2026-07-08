Kurla: कुर्ल्यात लपाछपीचा खेळ ठरला जीवघेणा; 10व्या मजल्यावरून पडून 12 वर्षीय मुलाचा मृत्यू, थरार CCTV मध्ये कैद

मुंबई : मुंबईतील कुर्ला येथे धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. लपाछपी खेळताना एका १२ वर्षांच्या मुलाचा इमारतीच्या १० व्या मजल्यावरून पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून मुलाच्या कुटुंबियांवर दुःखाचे डोंगर कोसळले आहे. तसेच या घटनेचा संपूर्ण थरार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील कुर्ला परिसरात आपल्या मित्रांसोबत लपाछपी खेळत असताना एका १२ वर्षांच्या मुलाचा इमारतीच्या १० व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी बुधवारी दिली. बहुमजली इमारतीत असलेल्या लिफ्टच्या येथे लपला असताना दरवाजा अचानक उघडल्याने तो खाली पडला..Mumbai Heavy Rain : पावसााचा फटका! सलग चौथ्या दिवशी मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत; नेरळ-भिवपुरी रेल्वे रुळांवर पाणी, प्रवाशांचे हाल.दरम्यान, ही घटना मित्रांच्या लक्षात येताच त्यांनी घटनेबाबत सर्व माहिती इमारतीतील रहिवाशांना दिली. तसेच घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल होत तातडीने तपास सुरू करण्यात आला. सध्या पोलीस अधिकारी या प्रकरणासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिक चौकशी करत असल्याची माहिती आहे..रहिवाशांची लिफ्टबाबत तक्रार, पण सोसायटीचे दुर्लक्षकाँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी कुर्ला येथील शमीम इमारतीत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर घटनास्थळी भेट दिली. यावेळी रहिवाशांसोबत चर्चा करताना, ते काही काळापासून लिफ्टबाबत तक्रार करत होते, परंतु सोसायटीने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि कोणतीही कारवाई केली नाही, असे रहिवाशांनी म्हटले. .Ulhas River: धोक्याची घंटा! उल्हास नदीने गाठली इशारा पातळी; कल्याण-डोंबिवलीकरांवर पुराचे संकट, प्रशासनचा हाय अलर्ट.तथापि, जानेवारी महिन्यात गोरेगावमधील एका इमारतीत दोन मुले लिफ्टच्या शाफ्टमध्ये पडल्याच्या घटनेनंतर, मुंबईतील ही अशा प्रकारची दुसरी घटना आहे. त्यामुळे लिफ्ट आणि लिफ्टच्या दरवाजांच्या सुरक्षिततेबाबत व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे. तसेच, रहिवासी आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये संभाव्य धोक्यांविषयी अधिक जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रहिवासी आणि मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील, अशी माहिती खासदार वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.