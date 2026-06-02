Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेत मोठी कारवाई! अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेणार?; फडणवीसांची माहिती

Ladki Bahin Yojana Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी लाडक्या बहिण योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती देत, पात्र महिलांना लाभ सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, केवायसी न केलेल्या आणि निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थींना यापुढे योजनेचा लाभ दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री म्हणाले की, योजना सुरू करताना महिलांना अर्जासाठी सेल्फ-सर्टिफिकेशनची मुभा देण्यात आली होती. अर्जदारांनी दिलेली माहिती सत्य मानून त्यांना लाभ देण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र, सरकारी निधी खर्च होत असल्याने नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) ऑडिटच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची पडताळणी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सरकारने केवायसी प्रक्रिया राबवून विविध शासकीय डेटाबेसशी माहितीची पडताळणी केली..यामध्ये आयकर विभाग, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची माहिती, चारचाकी वाहन मालकीचा डेटा, तसेच रेशन कार्ड आदी माहितीची तुलना करण्यात आली. या पडताळणीत सुमारे 5 लाख लाभार्थी अशा कुटुंबांतील असल्याचे आढळले, जिथे सरकारी नोकरी आहे. तसेच जवळपास 10 लाख लाभार्थींचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले. यासह विविध निकषांवर अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे..फडणवीस यांनी सांगितले की, सरकारने लाभार्थींना वारंवार केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले होते. जवळपास नऊ महिने पाठपुरावा करूनही अनेकांनी केवायसी केली नाही. त्यामुळे त्यांनी योजनेचे निकष पूर्ण केले नसावेत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. परिणामी, केवायसी न केलेल्या लाभार्थ्यांना यापुढे अनुदान दिले जाणार नाही.तथापि, यापूर्वी लाभार्थींना देण्यात आलेली रक्कम परत घेतली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. मात्र, योजनेचा लाभ घेतलेल्या सुमारे 14 हजार पुरुषांकडून मिळालेली रक्कम वसूल केली जाणार आहे..Devendra Fadnavis Cabinet Instructions : सार्वजनिक वाहतूक, विमान प्रवासावर मंत्र्यांना बंधणे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळाला सूचना.मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या सुमारे 1 कोटी 70 लाख महिलांनी केवायसी पूर्ण केली असून त्या सर्व पात्र लाभार्थींना योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळत राहील. तसेच ज्यांनी अद्याप केवायसी केलेली नाही, त्यांच्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा संधी देण्यास तयार असून, त्यांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यास त्यांनाही लाभ मिळू शकतो.देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात सर्वाधिक महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात असून, 1 कोटी 70 लाख महिलांपर्यंत पोहोचलेली ही देशातील सर्वात मोठी महिला लाभ योजना असल्याचा दावाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.