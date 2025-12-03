Ladki Bahin Yojana: १५०० नाही ३००० मिळणार! पण कधी? लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर

मुंबई : महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी गत वर्षी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. याद्वारे राज्यभरातील लाभार्थी महिलांना दरमहिना १५०० रुपये देण्यात येतात. आतापर्यंत महिलांना ऑक्टोबर २०२५पर्यंतचे हफ्ते देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता सर्व महिलांचे नोव्हेंबरच्या हफ्त्याकडे लक्ष लागले आहे. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडक्या बहिणी योजनेच्या लाभार्थ्यांना नोव्हेंबर महिना उलटूनही अद्याप या महिन्याचे पैसे खात्यात जमा झाले नाहीत. यामुळे या लाभार्थ्यांना आता नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन्ही महिन्यांचे हप्ते डिसेंबरच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांमध्ये एकत्र मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दोन महिन्यांचे १५०० रुपये मिळून ३००० रुपये डिसेंबरच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांमध्ये जमा होणार आहेत..Mumbai Local: नववर्षी मध्य रेल्वेचा प्रवास होणार खास! १५ डब्यांच्या लोकलसह जादा फेऱ्या सुटणार; कधी होणार वेळापत्रक जारी? .कधी मिळणार ३००० रुपये?स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आणि आचारसंहिता संपल्यानंतर, महिलांच्या खात्यात लाडक्या बहिणी योजनेचे पैसे जमा केले जाऊ शकतात. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांमध्ये, म्हणजेच १५ ते ३१ डिसेंबर या काळात लाभार्थ्यांना हप्त्यांची रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा जाहीर झाली नाही..केवायसी करणे अनिवार्यसरकारने लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केवायसी (KYC) करणे गरजेचे केले आहे. यासाठी अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर आहे. मात्र योजनेच्या लाभार्थ्यांनी केवायसी न केल्यास त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे, सर्व लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर केवायसी पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Mumbai News: ३ दिवसांत स्पष्टीकरण नाही तर काम थांबवणार! बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर संकट; दोन कंत्राटदारांना महापालिकेची नोटीस, कारण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.