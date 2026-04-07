‘लाडकी विद्यार्थिनी’ योजना रखडली, दीड हजार मुलींचे भवितव्य नावाच्या वादात

उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या अर्थसंकल्प महासभेत 'लाडकी विद्यार्थिनी' योजनेवरून उसळलेला वाद हा केवळ नावापुरता मर्यादित न राहता, थेट योजनेच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारा ठरत आहे. सातवी ते बारावीतील गरजू मुलींसाठी महत्त्वाची ठरणारी ही योजना अद्याप आराखड्याशिवायच चर्चेत आली आणि त्यातच सावित्रीबाई फुले विरुद्ध ज्योती कलानी या नावाच्या राजकारणाने वातावरण तापले. परिणामी, विद्यार्थिनींसाठी अपेक्षित असलेली योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकून बारगळण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र दिसत आहे..उल्हासनगर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत भाजपकडून लाडकी विद्यार्थिनी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या योजनेला समाजसुधारक क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्याची सूचना केली होती. मात्र, महापौर अश्विनी निकम यांनी माजी आमदार दिवंगत ज्योती कलानी यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. या दोन भिन्न भूमिकांमुळे सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली आणि विषय राजकीय रंगात रंगला..ही योजना शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील दीड हजार विद्यार्थिनींना लाभदायी ठरणार होती. दरमहा आर्थिक मदत देण्याच्या या उपक्रमासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी ९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आधीच १५०० कोटींच्या थकबाकीचा सामना करणाऱ्या महापालिकेसाठी हा आर्थिक ताण मोठा ठरणार असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..श्रेयवादविशेष म्हणजे, योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची, निकष काय असणार, निधी उभारणी कशी होणार, याबाबत कोणताही ठोस आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. तरीदेखील केवळ नावाच्या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये श्रेयवादाचे राजकारण रंगले. परिणामी, विद्यार्थिनींच्या हिताची योजना प्रत्यक्षात येण्याआधीच वादात अडकली आहे.