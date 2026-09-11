Lalbaugcha Raja 2026 First Look: मुंबईच्या राजाचं पहिलं दर्शन आज! लालबागच्या राजाचा LIVE सोहळा कुठे पाहाल?

WHEN WILL LALBAUGCHA RAJA 2026 FIRST LOOK BE REVEALED: मुंबईतील लाखो गणेशभक्त ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, तो क्षण अखेर जवळ आला आहे. लालबागच्या राजाची २०२६ मधील पहिली झलक आज, ११ सप्टेंबर रोजी समोर येणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बाप्पाच्या पहिल्या दर्शनासाठी भाविक उत्सुक आहेत..लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून पॅरेल येथील लालबाग मार्केट मंडपात यंदाच्या गणपती बाप्पाच्या मूर्तीचा पहिला लूक जाहीर केला जाणार आहे. मंडळाकडून माध्यम प्रतिनिधींसाठी विशेष फोटोसेशनचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामुळे यंदाच्या लालबागच्या राजाची पहिली झलक सर्वांसमोर येणार आहे.यावर्षी बाप्पाच्या मूर्तीचा लूक कसा असेल, आणि तो कधी बघता येईल, याची उत्सुकता गणेशभक्तांना लागली आहे..लालबागच्या राजाची पहिली झलक किती वाजता दिसणार?लालबागच्या राजाचा २०२६ मधील पहिला लूक आज, ११ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ७ वाजता जाहीर केला जाणार आहे. मुंबईकर आणि राज्यभरातील गणेशभक्त ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो क्षण आता काही तासांवर येऊन ठेपला आहे..इथे पाहा लालबागच्या राजाची LIVE झलकलालबागच्या राजाची पहिली झलक SAAM TV, ANI यांसह विविध न्यूज चॅनेल्सवर लाइव्ह पाहता येणार आहे. तसेच लालबागच्या राजाच्या अधिकृत वेबसाईटवरही (Lalbaugcha Raja Sarvajanik Ganeshotsav Mandal -) संध्याकाळी ७ वाजता यंदाच्या बाप्पाचा पहिला लूक पाहता येईल..लालबागचा राजा कुठे आहे?लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा मंडप लालबाग मार्केट, श्री गणेश नगर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, पॅरेल, मुंबई – ४०००१२ येथे आहे. मुंबईबाहेरून येणाऱ्या भाविकांसाठी रेल्वेने प्रवास करणे सोयीचे ठरू शकते..लालबागच्या राजापर्यंत कसे पोहोचाल?मध्य रेल्वेने:करे रोड किंवा चिंचपोकळी रेल्वे स्थानकावर उतरता येईल. दोन्ही स्थानकांपासून मंडप साधारण ५ ते १० मिनिटांच्या अंतरावर आहे.पश्चिम रेल्वेने:लोअर पॅरेल स्थानकावर उतरून पुढे टॅक्सी किंवा रिक्षाने लालबागच्या राजाच्या मंडपापर्यंत जाता येईल..हार्बर लाईनने:कॉटन ग्रीन स्थानकावर उतरून पुढे टॅक्सीने मंडप गाठता येईल.दादरहून:दादर पूर्व स्थानकातून भारतमाता सिग्नलच्या दिशेने शेअर टॅक्सीने जाता येईल. त्यानंतर थोडे अंतर पायी चालावे लागेल.कार किंवा कॅबने येणाऱ्या भाविकांसाठी पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातून ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेमार्गे पॅरेल-लालबाग परिसरात पोहोचता येईल. मात्र गणेशोत्सवाच्या काळात या परिसरात मोठी गर्दी, वाहतूक कोंडी, वाहतूक बदल आणि पार्किंगवर निर्बंध असण्याची शक्यता आहे..यंदा ९३वा गणेशोत्सवलालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यंदा ९३वा गणेशोत्सव साजरा करणार आहे. यंदाचा गणेशोत्सव १४ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत होणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यभरातील गणेशभक्तांमध्ये लालबागच्या राजाच्या दर्शनाची उत्सुकता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.