मुंबई

Lalbaugcha Raja 2026 First Look: मुंबईच्या राजाचं पहिलं दर्शन आज! लालबागच्या राजाचा LIVE सोहळा कुठे पाहाल?

LALBAUGCHA RAJA FIRST LOOK TODAY TIMING: लालबागच्या राजाचा २०२६ मधील पहिला लूक आज जाहीर होणार असून, बाप्पाचा LIVE सोहळा कुठे पाहता येणार जाणून घ्या.
Lalbaugcha Raja 2026 First Look

Lalbaugcha Raja 2026 First Look

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

WHEN WILL LALBAUGCHA RAJA 2026 FIRST LOOK BE REVEALED: मुंबईतील लाखो गणेशभक्त ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, तो क्षण अखेर जवळ आला आहे. लालबागच्या राजाची २०२६ मधील पहिली झलक आज, ११ सप्टेंबर रोजी समोर येणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बाप्पाच्या पहिल्या दर्शनासाठी भाविक उत्सुक आहेत.

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