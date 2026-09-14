लालबागचा राजाचं दर्शन घ्यायचंय? जाणून घ्या पूजा आणि आरतीची वेळ, पाहा LIVE VIDEO

गणेशोत्सवाला आजपासून सुरुवात झाली असून महाराष्ट्रासह देशभरात मोठ्या उत्साहाचं वातावरण आहे. मुंबईत लालबागचा राजासह इतर गणपतींच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी दिसून येतेय. लालबागच्या राजाचं दर्शन आजपासून भक्तांना घेता येणार आहे. घरबसल्याही लालबागचा राजाचं दर्शन घेता येईल. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून लाइव्ह केलं जात आहे..मुंबईच्या प्रसिद्ध लालबागचा राजाचा फर्स्ट लूक ११ सप्टेंबरला समोर आला होता. यंदा लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे 93 वे वर्ष आहे. मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार, यंदाचा गणेशोत्सव 14 सप्टेंबर 2026 ते 25 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत साजरा होणार आहे. गणेश चतुर्थीला उत्सवाला सुरुवात होऊन अनंत चतुर्दशीला विसर्जन सोहळ्याने सांगता होईल..Maharashtra Rain Alert : गणरायाच्या स्वागताला वरुणराजा हजेरी लावणार! १४-१५ सप्टेंबरला अतिमुसळधार पावसाचा इशारा, ‘या’ भागांना फटका.यंदाच्या लालबागच्या राजाच्या सजावटीने गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वीच लक्ष वेधून घेतले आहे. मंडपाच्या प्रवेशद्वाराला भव्य मंदिराचे स्वरूप देण्यात आले असून, परिसरात उभारण्यात आलेला महाकाय त्रिशूळ विशेष आकर्षण ठरत आहे. मंदिराची रचना, त्रिशूळ आणि भगवान शंकराशी संबंधित सजावटीमुळे यंदाच्या दरबाराची थीम महाकाल किंवा शिवतत्त्वाशी संबंधित असल्याची चर्चा गणेशभक्तांमध्ये सुरू आहे..लालबागचा राजाचं दर्शन १४ सप्टेंबरला पहाटे पाच वाजल्यापासून सुरू झालं आहे. मुख दर्शन - चरण स्पर्श दर्शनासाठी ६ वाजल्यापासून रांग लागायला सुरुवात झालीय. गर्दी आणि व्यवस्था यानुसार वेळेत बदल केला जातो. लालबागचा राजाची पूजा दिवसभरात ३ वेळा होते. यात सकाळी ६ ते ७, दुपारी १ ते २ आणि सायंकाळी ७ ते ८ यावेळेत पूजा होणार आहे. याच वेळेत आरतीही होते..मुख दर्शन आणि चरणस्पर्श दर्शनासाठी कोणतेही तिकीट नाही. सामान्य रांगेतून दर्शन घेता येते. यासाठी बूकिंगची आवश्यकता नाही. मुंबईत प्रत्यक्ष जाऊन लालबागचा राजाचं दर्शन घेता आलं नाही तरी भक्तांसाठी घरबसल्या दर्शनाची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. लालबागचा राजाच्या अधिकृत युट्यूब चॅनेल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रक्षेपण केलं जातं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.