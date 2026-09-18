Lalbaugcha Raja: सोनं,चांदी, डॉलर... 'लालबागचा राजा'च्या चरणी भरभरुन दान, ३ दिवसांत कोट्यवधींची देणगी; आकडा पाहून व्हाल थक्क!

मुंबई : राज्यभरात गणेशोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात असून मुंबईत प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा'चे दर्शन घेण्यासाठी अनेक जिल्ह्यातून लोक येत आहेत. सर्वसामान्यांसह दिग्गज कलाकार, राजकारणी आणि बडे उद्योगपती देखील राजाचे दर्शन घेण्यासाठी येत आहेत. त्यामुळे दिवस-रात्र लालबाग परळ परिसरात भक्तांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. .मुंबईतील प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनाला भाविक मोठी गर्दी करत असून गणेशोत्सवाच्या पहिल्या तीन दिवसांत या गणेश मंडळाला कोट्यवधी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. रोख रक्कम, सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांच्या स्वरूपात ३.१८ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. यामध्ये १.९ कोटी रुपये रोख मिळाले असून, ९८.९ लाख रुपये किमतीचे ६४७.४७ ग्रॅम सोने आणि ३०.३५ लाख रुपये किमतीची १२,३८९ ग्रॅम चांदी मिळाली आहे..३ महिलांनी बनवली फिल्म, ६०-६० लाखांच्या बजेटपासून तब्बल ३०० कोटींची कमाई; अवघ्या ४१ दिवसांत 'या' सिनेमाने रचला मोठा विक्रम.या देणगीचे एकूण किंमत ३.१८ कोटी रुपये इतके आहे. लालबागच्या राजाला मिळालेल्या सोने-चांदीच्या वस्तूंमध्ये सोन्याच्या बांगड्या, साखळ्या, चांदीचे पेन, चांदीवर नक्षीकाम केलेली क्रिकेट बॅट आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे..Sunil Prabhu Car Accident: मोठी बातमी! ठाकरे सेनेच्या आमदाराच्या कारने पादचाऱ्याला उडवलं, एक जण जखमी.पहिल्याच दिवशी ४८.५ लाख रुपये रोखलालबागचा राजा सार्वजनिक गणेश पहिल्या दिवशी मंडळाला ४८.५ लाख रुपये रोख, ६६.७७ ग्रॅम सोने आणि २८०६ ग्रॅम चांदी मिळाली. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच १६ सप्टेंबर रोजी,८८.९ लाख रुपये रोख, २२६.१२ ग्रॅम सोने आणि ५,५१६ ग्रॅम चांदी मिळाली असून १७ सप्टेंबर रोजी मंडळाला ५३ लाख रुपये रोख, ३५४.५८ ग्रॅम सोने आणि ४,०६७ ग्रॅम चांदी प्राप्त झाली.."बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी आणि 'लालबागचा राजा' ट्रस्टच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य यांचा समावेश असलेली एक टीम देणगीतील रकमेची व वस्तूंची मोजणी आणि तपासणी करत आहे. देणगीत जमा झालेली रक्कम बँकेत पाठवली जाणार आहे. तसेच संस्थेद्वारे वर्षभर केल्या जाणाऱ्या विविध समाजोपयोगी व धर्मादाय कार्यांसाठी तिचा वापर केला जाईल," अशी माहिती ट्रस्टच्या एका सदस्याने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.